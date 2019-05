La madre de Claudia Salgán cargó contra Núñez

| Publicado en Edición Impresa

Con la declaración de la madre de la víctima, se puso en marcha el juicio oral que se le sigue a Marcelo Núñez (48), el hombre imputado por el brutal crimen, a golpes y puñaladas con un destornillador, de su mujer, Claudia Elizabeth Salgán (40), al parecer en un ataque de celos, en una vivienda de Gorina. El hecho ocurrió el 8 de julio de 2015 en 493, entre 132 y 133.

Florencia Cabrera, la madre de la víctima, relató ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de La Plata los años de maltrato, hostigamiento y golpes que su hija padecía por parte del acusado.

En esa línea, Cabrera sostuvo que “el hijo más chiquito de Claudia pensaba que su papá estaba preso porque había matado al ladrón que atacó a su mamá. Porque eso fue lo que él dijo al principio el día que la mató. Inventó que un ladrón la había atacado y que él la había defendido, pero él durante años la maltrató y la golpeó”.

Tras asegurar que la mujer había sido atacada por un ladrón, Núñez finalmente reconoció haber matado a su mujer por una presunta infidelidad, y la estrategia judicial de su defensa busca demostrar que el hombre “estaba con las facultades mentales alteradas” y que no se registraba en la pareja un contexto de violencia de género. En otra parte de su declaración, Cabrera señaló que “en el tiempo que estuvieron separados, Claudia vivió en mi casa y él nos hostigaba, se metía en mi casa, llorando a gritos; nosotros hicimos la denuncia pero no constan, no hay actas, seguramente las tiraban al tacho de la basura, pero mi hija estuvo internada y durante 20 días tuvo el ojo morado”. La mujer, cuyos abogadas pidieron que al momento de declarar el imputado sea retirado de la sala, precisó que “él la celaba, era terrible, la celaba porque trabajaba y ganaba más que él”.

Salgán trabajaba como profesora de fitness en un gimnasio y también de manera personalizada. Tuvo tres hijos con Núñez: dos varones que hoy tienen 25 y 11 años y una mujer de 16. El juicio continuará hoy con la declaración de los policías que arribaron a la escena del crimen y se espera que el miércoles sean leídos los alegatos.