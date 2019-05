Un policía del Conurbano detenido por asaltar una panadería de Olmos

| Publicado en Edición Impresa

El video del comercio dio una imagen que dejaba pocas dudas por un lado y un gran interrogante por el otro: dos hombres, con ropa y arma de policía habían asaltado a la panadería situada en 44 entre 196 y 197, Olmos, el 25 de enero alrededor de las 5 de la mañana. ¿Uno era el ex comisario del pueblo?

Para la investigación, algo se empieza a aclarar: un sargento del Comando de Patrulla del distrito de Presidente Perón, fue detenido como integrante del dueto.

También fue arrestado ayer un civil a quien se le adjudica un notable parecido con el ex titular de la seccional 15º, Fernando Quintana. Esa mañana, el ahora acusado se habría vestido de policía y amenazado al comerciante con un arma.

El atraco, grabado por la cámara del negocio, dio lugar a una investigación de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía, que detuvo ayer al sargento Leonardo Navarro, de 27 años. Del presunto “sosia” de Quintana no se conocieron datos.

Desde la AGAI todavía no dan por cerrada la actuación contra el ex comisario. “Un peritaje de la Policía Científica sobre el video indica que en un 99 % es Quintana”. Por lo pronto, la UFI Nº 2 de La Plata, a cargo de la investigación, no dispuso medidas contra el policía.

Actualmente, el efectivo está desafectado a raíz de una causa por apremios contra un presunto narco, en Florencio Varela. La misma que lo eyectó de Olmos. Cuando lo acusaron por el robo, en febrero, Quintana le dijo a este diario que el del video es más alto que él, aparenta más edad (41 contra unos 50), tiene la piel más blanca y un lunar en la cabeza que él no tiene.