Compró una casa y halló un cadáver en el cuarto

La enorme alegría que el lunes sintió un joven de 22 años por haber comprado con su pareja una casa en el barrio La Granja, en la misma cuadra donde viven sus padres, devino esa misma tarde en desconcierto y espanto.

Es que, ya habiendo tomando posesión de la casa y cuando se disponían a limpiarla, percibieron un penetrante olor nauseabundo. El muchacho no tardó mucho en descubrir el origen del vaho: en una habitación observó horrorizado el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.

Los vecinos de esa cuadra, 136 entre 524 y 525, se enteraron de la novedad por la pareja del joven y concluyeron que el fallecido era un jubilado que vivió allí durante aproximadamente 8 años, después de que el dueño anterior del inmueble le permitió quedarse para que le cuidara la vivienda y evitara una usurpación. “Se conocían desde la infancia. Y como este hombre que hacía bastante tiempo que estaba en situación de indigencia, lo dejó vivir en esa casa”, citó una vecina.

Sin embargo, diversos frentistas del lugar consultados ayer por este diario aseguraron que “hacía varios meses” que no venían al hombre, e ignoraban la causa de la muerte. Pero como el jubilado no se relacionaba mucho con los vecinos, según se informó en el barrio, más allá de llamarles un poco la atención no hubo quienes se acercaran a ese domicilio para preguntar por él.

Una vecina que vive frente a la casa del horroroso hallazgo lo describió como “bastante ermitaño. No le gustaba que nadie fuera a visitarlo y hasta le molestaba que los chicos pasaran por su vereda”.

La misma vecina reveló después que “a este señor lo conocíamos en el barrio como “el gaucho”, porque muchos sabíamos que le gustaba presenciar espectáculos de doma de caballos”.

La madre del comprador de la casa señaló, por su lado, que él y su pareja “quedaron muy impresionados” por lo ocurrido.

El cuerpo será sometido a una autopsia para determinar las causas de la muerte, aunque todo indica que se trata de un deceso por cuestiones naturales.