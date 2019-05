Los descargos por infracciones de tránsito ya se pueden realizar a través de Internet

La Provincia puso en marcha un sistema para efectuar descargos y aportar documentación vía web. No más esperas interminables

Ya no será necesario perderse mañanas enteras en los juzgados de faltas o, peor aún, tener que viajar a otra ciudad. La Provincia acaba de poner en marcha el sistema “Descargo Web de Infracciones”, por el cual los conductores de vehículos motorizados pueden realizar el descargo sobre un acta de infracción en un sitio de internet administrado por el Gobierno bonaerense, que derivará automáticamente el escrito al juez interviniente.

En el sitio web www.infraccionesba.gba.gob.ar, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires podrán acceder a su historial en materia de infracciones, efectuar descargos, aportar documentación y fotos, realizar consultas y demás.

Con un simple clic sobre la “lupa” que aparece en la página o sobre la palabra “infracciones”, que se encuentra en la barra de desplazamiento, los interesados podrán consultar si poseen actas pendientes mediante el número de dominio del vehículo o bien del DNI.

Para hacer un descargo, es preciso registrarse con número de usuario y contraseña.

El director provincial de Políticas de Seguridad Vial, Víctor Stephens, explicó a este diario que “sigue vigente el beneficio del pago voluntario si el infractor abona la multa dentro de los treinta días hábiles posteriores a la notificación. Si decide hacer un descargo, pierde ese beneficio”, recordó el funcionario, aunque hizo una aclaración importante: “Existe la idea de que si no se recibe en mano el acta y se firma un comprobante no hay notificación, y no es así. Hay un convenio con el Correo. Si un empleado va a un domicilio tres veces, no encuentra a la persona y deja un aviso, eso vale como notificación”, puntualizó.

No obstante, los bonaerenses ya cuentan con la web para consultar si tienen alguna multa pendiente.

“La persona puede ingresar, chequear, y si cuenta con un acta que considera errónea, discutirla. Pero no vale escribir “el auto no es mío” o “yo no conducía”. Las cosas hay que probarlas. Y para ello se cuenta con todos los recursos que ofrece internet. Es posible adjuntar documentación escaneada, fotografías, e incluso efectuar consultas acerca del acta o del trámite”, resaltó Stephens.

Consultado sobre la devolución del juzgado de faltas al conductor, el director provincial indicó que “recibirá por mail un aviso del fallo, pero eso no tendrá valor administrativo sino meramente informativo. La sentencia firme se seguirá notificando por carta a domicilio”.

“Los juzgados de faltas están sobrepasados y los ciudadanos no pueden perder medio día en un trámite. El objetivo de esta iniciativa es que todo sea más simple para ambas partes”, concluyó.