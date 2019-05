Nicole Neumann y Fabián Cubero "en guerra" por el bozal legal

Se recrudece la relación luego de que la modelo decidiera restringir los comentarios públicos de su ex pareja sobre sus hijas

Nicole Neumann y Fabián Cubero firmaron el divorcio hace más de un año, pero aún no logran ponerse de acuerdo en varios aspectos. Por ejemplo, en cómo manejarse respecto a lo mediático y en particular sobre la exposición de sus hijas.

En ese sentido, la modelo decidió recurrir a la Justicia e impuso una medida cautelar para que Cubero y Micaela Vicocente -la nueva pareja del futbolista- no puedan hablar de las menores en redes sociales y en los medios, a riesgo de tener que pagar una multa de 500 mil pesos.

"No deberían opinar sin conocimiento de causa sobre cosas tan íntimas, ni juzgar sin saber la interna real. Yo no voy a exponer lo que pasa en mi familia por respeto a mis hijas y a su padre, lo que suceda del otro lado, me excede. Esta es mi forma, y mi manera de resolver lo que no se puede (lamentablemente) con lógica y diálogo, respeten. Gracias", explicó Nicole.

Del otro lado parece que la recepción no fue buena, y Cubero decidió igualmente compartir momentos con sus hijas de una particular manera. En Instagram publicó historias donde las nenas tienen una máscara y no se les ve la cara.

"Festejaremos Halloween. Tarta de J&Q", dijo en el mensaje, y en vez de nombrar a sus hijas, las registró como @ella1 @ella2 @ella3 .