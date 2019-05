Gisela Bernal perdió un juicio con Ariel Diwan y deberá pagarle $2 millones

Es por un juicio laboral. En los medios se reflotó el escándalo de la paternidad del hijo de la bailarina



Años atrás, Ariel Diwan descubrió que no era el padre biológico del hijo de su entonces pareja Gisela Bernal, y que Francisco Delgado era el papá de Ian, lo cual fue un gran escándalo y se llevó semanas de pantalla en la TV.

Ahora, cuatro años más tarde, el tema volvió a salir porque el Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo N°41 falló a favor del productor teatral y ella deberá resarcirlo económicamente con dos millones de pesos.

El motivo del juicio era laboral. "Ella dijo que era empleada de él, pero la Justicia determinó otra cosa", contó el periodista Carlos Monti. Y agregó, respecto a la posibilidad de la bailarina de hacerse cargo del monto: "Yo pregunté lo mismo, pero me dijeron desde el lado de Diwan que ese no era su problema".

Este jueves, Diwan habló en los medios y se refirió, muy conmovido, a su presente lejos de Ian: "Hoy no tengo relación con Ian y me encantaría tenerla. Esa es la única herida. Soy optimista y creo que voy a volver a verlo. Por suerte, tengo una familia hermosa: hace dos años y medio me casé con Eva y somos padres de Aurora, que tiene tres meses y medio. Y tengo dos hijos grandes de un matrimonio anterior".