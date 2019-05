Macri, en La Plata, contra la corrupción: “Hace 40 años que no se invertía en trenes”

Junto a familiares de la tragedia de Once, dijo que su gestión en materia ferroviaria pasó “de la desidia a la acción”. Y aseguró que se “usaron mal los recursos públicos”

Mauricio Macri volvió ayer a polarizar con el kirchnerismo. Y lo hizo comparando las inversiones que viene realizando su administración en materia ferroviaria con las que se concretaron durante la década K. “Pasamos de la desidia a la acción y de la corrupción a la transparencia”, disparó.

Fue durante un acto que se realizó en los talleres de Tolosa en 3 y 524, donde el Presidente se mostró junto a familiares de la tragedia de Once. “Ellos han estado muy atrás de todo esto porque han sufrido en carne propia el mal ejercicio del poder, el mal uso de los recursos públicos”, afirmó Macri al señalar a María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey (víctima de Once), y a un grupo de familiares.

El Presidente destacó que, además de la reapertura del taller, cerrado en 2001, hoy la línea Roca cuenta con frenos automáticos que detienen la formación apenas excede la velocidad permitida, dijo, y anunció que para fin de año todos los trenes metropolitanos contarán con ese sistema, además de considerar que si esto se hubiera hecho antes “ninguno de ellos hubiera pasado por las pérdidas que pasaron”.

Durante su exposición, Macri explicó que hacía “40 años que no se invertía en seguridad” ferroviaria, y consideró que “habíamos empezado a resignarnos y a creer que en la provincia de Buenos Aires se viajaba así”.

“¿Por qué durante estos 40 años todos aquellos que nos precedieron en el ejercicio del poder no se ocuparon?”, se preguntó el jefe del Estado, quien respondió que los frenos automáticos “nadie los ve”.

Entonces, explicó que luego de la tragedia de Once (que junto a la de Flores y la de Castelar marcaron una seguidilla de accidentes ferroviarios) “se lanzaron a comprar un montón de cosas sin tener claro cómo, para qué, cómo hacerlas funcionar, ni cómo repararlas”, en referencia a la gestión anterior a la que volvió a cuestionar con dureza.

Para el Presidente, “no es así, las cosas hay que planificarlas”, y en ese sentido dijo que “en tres años y medio se puso el tren Roca en plenitud”, mientras que “los trenes metropolitanos aumentaron “un 55% la cantidad de pasajeros” en ese período.

“Cuando decimos que estamos construyendo los cimientos estamos hablando de esto”, dijo entonces Macri. “No estamos queriendo sacar ventaja, pintando un par de cosas para justificar nuestra existencia, sino haciendo algo de base, de fondo”, aseguró enseguida sobre lo que el gobierno denominó “La Revolución de los Trenes”.

“Esto que hemos hecho es mucho más profundo que pasar de un freno de mano a un freno automático, porque es pasar de la desidia a la acción y pasar del abandono al hacer todos los días para construir una nueva realidad. Es pasar de la corrupción a la transparencia, porque esto requiere de mucha gente honesta e inteligente trabajando”, concluyó.

El mandatario recorrió los talleres de Tolosa, que contarán con 350 puestos de trabajo, acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal; el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el intendente Julio Garro.

VIDAL, TAMBIÉN CONTRA LOS K

Antes, Vidal había recordado que el taller de Tolosa “fue cerrado en 2001 y va a reabrir en junio”.

“Si se hubiera invertido, hubiéramos evitado la tragedia de Once, la de Castelar, la de Flores. Se trata de hacer lo que tenemos que hacer aunque no se vea, aunque eso no sea cortar ninguna cinta. Hacer lo que no se ve, que es lo que te cuida de verdad. No te cuida el discurso por más lindo que sea. ¿Cuántas veces escuchaste hablar del Estado presente, del Estado fuerte? Y ahí muchas veces escuchábamos hablar de los trenes argentinos, de Aerolíneas Argentinas?”, fustigó.

Por su parte Garro indicó que en los últimos años los platenses “habían perdido la identidad. Nos habían robado este sueño, este lugar, y hoy volvemos a recorrerlo a pocos meses de inaugurarlo”.