Morla publicó una foto de Dalma con fajos de dólares y se pudrió todo

Mientras Matías Morla denunciaba en “Intrusos” que Dalma y Gianinna sólo hablan con el padre para pedirle dólares, Dalma se volcó a las redes para destrozar al abogado, a quien llama “payaso mediático”.

La mayor de las hermanas, que estaba mirando el programa de América, reconoció que ella y Gianinna estaban “pagando las consecuencias de no querer arreglar como lo hicieron tantos”. A eso le sumó “de todo lo que nos acusaron jamás pudieron comprobar nada. ¡Basta de acusaciones falsas y de llenarle la cabeza con mentiras a todos!”. Dalma se metió en una contienda privada y le reprochó a Morla que llevó a su hija a un recital de Ariana Grande “y lo pagó mi papá”. De inmediato, el letrado activó su Twitter y la provocó aún más: publicó una foto de Dalma y su marido Andrés Caldarelli, en plena operación bancaria, con dólares delante de ellos: “No te confundas, el pasaje de mi hija lo pago yo, con la plata de mi trabajo. Vos deberás explicarle a la Justicia, de dónde sacaste estos fajos de dólares”.

Con la indignación en aumento, la reciente madre de Roma escribió: “¡Lo bajo que caes no tiene nombre! ¡Mostrás un momento privado como la venta de mi casa en un banco! No me afecta en nada tu foto porque no hago nada malo ni ilegal!”. Dalma se burló de los dientes nuevos de Morla y lo llamó “Teclado Casio”.