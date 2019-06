Dolor y vacío tras la masacre que sacude a un “pueblo tranquilo”

Los familiares de las víctimas buscan avances en la causa en medio del estupor por el estallido de violencia policial en la ciudad de 24 mil habitantes

“Entro con paz a esta habitación porque veo que la presencia de él esta en toda la casa”. La vida le dio a Susana Ríos un segundo turno como madre, después de criar a dos chicos que hoy viven La Plata, con 27 y 30 años. Así como volvió a recorrer un Jardín, las reuniones de padres y la escuela, estaba haciendo gimnasia de integración con el nuevo mundo. El del rap, la patineta y los modos de Gonzalo Domínguez, su hijo adolescente de 14 años, fruto de un matrimonio en segunda nupcias. Todo ese aprendizaje ahora alimenta la búsqueda de justicia ante una masacre, que mantiene a San Miguel del Monte clavada en el estupor y que abrió sospechas de un complejo entramado mafioso como combustible de la barbarie contra cinco chicos que paseaban un domingo por la noche.

Ríos, junto a los familiares de Aníbal Suárez (22), Danilo Sansone (13) y Camila López (13), habló sobre el final de la semana pasada con el Procurador de la Corte, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia y en particular de Lisandro Damonte, el responsable de investigar el episodio de la madrugada del lunes 20, cuando los cuatro chicos más la adolescente Rocío Guagliarello (13), quien está internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, fueron perseguidos y baleados en un operativo con participación de 3 móviles policiales.

“Acá es distinta la vida a la de la ciudad. Nosotros vivíamos tranquilos”, le dijo Ríos a este diario. Cómo no estarlo si se conocen todos y en particular, para ella, los apellidos Angel, Durán, Domínguez y Martínez, eran de conocidos del pueblo, padres de compañeros de sus hijos. Desde hace dos semanas pasaron a ser 4 de los 9 detenidos por encubrir el asesinato de su hijo menor.

“Nadie podía imaginar algo así. Uno puede pensar que hay policías corruptos o locos, pero nunca que le tiren a chicos en un auto”, reflexionó un gomero, en la colectora de la ruta 3, escenario de la muerte en Monte.

La masacre cambió todo. Ríos recorre su casa junto a este diario recordando a Gonzalo a través de su pasión por el skate, la música, sus útiles escolares, la ropa que le gustaba, los partidos de fútbol en el club El Porvenir y los sueños que tenía, se mantiene firme. “Los primeros días fueron de llanto y gritos. Después, algo hizo que me fortaleciera. No sé si es que estoy tan abocada a la causa”, calculó la mujer de 56 años.

Aquella madrugada Ríos salió para el hospital cuando se enteró de que había ocurrido un accidente. “Me tenía que levantar temprano para viajar, pero me desperté a las dos. A la cuatro, no volvía Gonzalo y me fui para el hospital. No me animé a entrar. Volvía caminando a mi casa y me crucé con un amigo de él y me contó”. En el pasillo del Hospital se encontró con otra conocida, la intendenta local, Sandra Mayol. En shock, se derrumbaron.

En la ciudad, nadie le encuentra una explicación a la barbarie policial y en las palabras todavía brota el dolor.

“Camila se quedaba a dormir en la casa de Rocío. Salieron a la calle porque ahí tenían señal de wi fi en el teléfono. Pasaron los chicos en el auto y subieron”, contó Fabián, abuelo materno de otra de las víctimas fatales.

El hombre se fue a la intendencia, a eso de las 7 de la mañana en busca de la jefa comunal. “Ahí, me dice ‘Sandra hubo tiros’. Yo lo miro a Martínez y me dice ‘yo no sé nada’”, recordó Mayol. La información sobre los balazos la traía el abuelo de Camila y quien dijo desconocer eso era el entonces subsecretario de Seguridad, el ex policía Claudio Martínez, ahora detenido por encubrir los homicidios.

En la casa de Gonzalo están sus cosas y sus mascotas, la perra Cumbia, el perro Pelusa y el gato Antonio. “Pasan el día acá, en su cama”, contó Ríos, al lado de los útiles escolares y el skate que usaba Gonzalo en la plaza central del pueblo, frente a la Intendencia y la iglesia. Allí, “rapeando”, conoció a Suárez, mayor que él y dueño del Fiat Spazio en el que paseaba con sus tres amigos del colegio.

A metros del la zona del impacto, una comerciante le contó a este diario que esa noche, a las 0.10, media hora antes del choque, “llamé a la patrulla urbana para reclamar que saquen el camión que estaba acá enfrente. Me dijeron que a la mañana hablara con la intendenta para que pusieran un cartel prohibiendo estacionar mientras trabajamos nosotros”. El camionero, de Azul, esperaba que apareciera un mecánico para solucionarle un problema de arranque.