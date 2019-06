Seguidilla de robos mantiene en vilo a los vecinos de Gorina

Ocurrieron cuatro seguidos en distintas casas durante el fin de semana y en pocas cuadras de distancia

La seguidilla de hechos de inseguridad mantiene en vilo a los vecinos de Joaquín Gorina. Durante el pasado fin de semana, más precisamente el sábado por la madrugada ocurrieron distintos robos en distintos domicilios particulares.

De acuerdo a los testimonios de los vecinos, los malvivientes “no respetan a nadie” ni se preocupan mucho por el tipo de botín que consiguen en cada ataque. Por ejemplo, en una casa se llevaron bicicletas y garrafas de gas. Además de domicilios particulares, en un sector de Gorina comprendido entre las calles 137 a 138, de 481 a 484, fueron blanco un taller mecánico y una obra.

Ana María explicó que “cuando me levanté el sábado a la mañana y salí al patio (que da al frente del terreno), había un cajón apoyado contra la medianera”. Entonces, prosiguió, “le pregunté a mi hija y a mi marido si ellos lo habían puesto, me dijeron que no y ahí caí. ’¡Nos robaron!’, les dije”.

Tras hacer la denuncia policial, se enteraron de que no habían sido los únicos afectados. Y, por lo que pudieron averiguar conversando con otros moradores, se trató de un raid delictivo que comenzó en la mencionada cuadra de 481 entre 138 y 139, pero culminó en un taller mecánico de 484 entre 138 y 137.