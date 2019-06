¿Se cierra el acuerdo? Massa recibe a Gioja y podría haber anuncio

El tigrense se reunirá con el dirigente sanjuanino y la cúpula del partido en sus oficinas de avenida Libertador. El objetivo es avanzar en el acuerdo que el líder del Frente Renovador negocia con el peronismo desde hace meses

Sergio Massa recibirá esta tarde al presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, para avanzar en el acuerdo que negocian el tigrense y el kirchnerismo desde hace meses. El cónclave será a las 16 en las oficinas que el líder del Frente Renovador tiene en Avenida del Libertador.

Esta mañana, Gioja, consideró hoy que “sería lo ideal” que Sergio Massa confluya con el frente que encabeza el kirchnerismo, al sostener que “no hay ningún tipo de diferencia” con el Frente Renovador porque, dijo, “pensamos lo mismo”.



Gioja, en declaraciones a FM Futurock, se mostró optimista sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo con Massa y dijo que espera que “la sinceridad” con la que se hablaron Alberto Fernández y el líder del Frente Renovador el domingo en un programa de televisión “sea el final y que podamos cerrar el frente y si le agregamos el Frente Renovador nos va a ir mejor”.



“Por lo que le escuche a él y a sus congresales en la convención del Frente Renovador, no hay ningún tipo de diferencias, pensamos lo mismo. El tema está para resolverse, quiera Dios que se resuelva bien porque mientras más fuerzas juntemos en la oposición mejor nos va a ir y mejor le va a ir al pueblo”, aseveró el diputado nacional del FPV-PJ.



Para Gioja, “todos los que tenemos que estar juntos me parece que sería ideal”, y reiteró que “eso es lo que quiero y lo que queremos muchos: no queremos dispersar”, enfatizó.



“Estamos muy cerquita”, reveló el diputado nacional, quien consultado sobre la candidatura de Massa, afirmó además que “el lugar lo va a elegir él con su equipo”.