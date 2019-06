En medio de un escruche lo vio una vecina: preso

| Publicado en Edición Impresa

Cansado de la vida frenética de la ciudad y en el medio de un problema familiar, Héctor (41) creyó que la mejor forma de despejar la cabeza era mudarse, preferiblemente a un lugar tranquilo.

Así fue como llegó a la casa de 453 entre 24 y 25, en la que vive hace un mes. Todo iba “muy bien” hasta que, ayer por la mañana, recibió un llamado mientras trabajaba. “No te asustes, pero andate rápido a tu casa que está la Policía, te acaban de entrar a robar”, le dijo su interlocutor.

Como Héctor trabaja en el casco urbano, le pidió a su novia que se acerque hasta el domicilio “a ver qué pasaba”, le contó el hombre a este medio.

Cuando llegó, los efectivos policiales le refirieron el presunto autor había sido aprehendido. Poco después arribó Héctor. Una vecina de la cuadra “alcanzó a observar la secuencia en la que el sujeto saltó la puerta de entrada para ingresar al terreno y dio aviso al 911”, explicó el damnificado.

Conforme a lo que pudieron reconstruir en la escena, el ladrón primero reunió varios elementos del quincho, entre ellos una amoladora y un taladro. Los dejó dispuestos debajo de la ventana de la cocina, que luego forzó para meterse en el inmueble. Una vez adentro, revisó dos habitaciones. “Mi cuarto lo dejó hecho un desastre, sacó toda la ropa, rompió muebles. Después fue al living” y repitió la acción, señaló. En ese lapso, un patrullero se hizo presente.

El sospechoso intentó una rápida huida: trepó por la medianera que da a la vivienda lindera para alcanzar la calle, pero fue interceptado por los uniformados a los pocos metros.

“No bien me mudé, me dijeron que ponga alarma y alambre de púa. Yo respondía que no, que ésta es una zona tranquila. Ahora creo que voy a terminar poniendo”, lamentó Héctor.