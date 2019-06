Con 4 robos en un día, en un barrio de Gorina creen que los ladrones los tomaron “de punto”

Todos los hechos fueron cometidos en la madrugada del sábado, en un área comprendida entre 137 y 138 de 481 a 484

| Publicado en Edición Impresa

“Para mí, Gorina era el pueblo de toda la vida. Esta era una zona donde se vivía con las puertas abiertas, sin llave, ahora ya no se puede estar más tranquilo”, le manifestó Ana María (61) a EL DIA, un día después del raid de escruches que la tuvo como víctima junto a otros cuatro vecinos.

En la cuadra de 481 entre 138 y 139, donde fueron perpetrados tres de los hechos, se observa lo que cuenta la mujer. La calma reina en el barrio, a pesar de que hace apenas algunas horas se vio convulsionado por los robos.

Como se dijo, cuatro ocurrieron el sábado por la madrugada, pero la semana anterior en esa misma dirección, una frentista recibió la visita de ladrones que le hurtaron bicicletas y garrafas de gas.

De acuerdo a lo referido por los damnificados, los malvivientes “no respetan a nadie” ni se preocupan mucho por el tipo de botín que consiguen en cada ataque.

Es así que, además de domicilios particulares, en un sector de Gorina comprendido entre las calles 137 a 138, de 481 a 484, fueron blanco un taller mecánico y una obra.

Ana María explicó que “cuando me levanté el sábado a la mañana y salí al patio (que da al frente del terreno), había un cajón apoyado contra la medianera”. Entonces, prosiguió, “le pregunté a mi hija y a mi marido si ellos lo habían puesto, me dijeron que no y ahí caí. ’¡Nos robaron!’, les dije”.

Enseguida se pusieron a buscar en las pertenencias que tenían en el jardín y también revisaron las aberturas del inmueble, para verificar que no hubiese nada roto.

Tras ese breve chequeo, pudieron determinar los faltantes: una máquina de cortar pasto, una garrafa y algunos utensilios de jardinería. Sin mucho más que hacer, fueron hasta la Subcomisaría a radicar la denuncia.

“LES AVISAMOS A TODOS”

Al regresar de la dependencia, el matrimonio decidió que lo mejor era alertar el resto de los vecinos de lo sucedido. Así fue como se enteraron de que no habían sido los únicos afectados. Y, por lo que pudieron averiguar conversando con otros moradores, se trató de un raid delictivo que comenzó en la mencionada cuadra de 481 entre 138 y 139, pero culminó en un taller mecánico de 484 entre 138 y 137.

“A mi vecina ya le entraron cuatro veces en lo que va del año. También robaron herramientas en la casa que está pegada al fondo de la mía, enfrente y en un taller en construcción a dos cuadras, que le llevaron todo lo que tenía en la obra”, detalló Ana María.

Asimismo, señaló que en el trayecto de una dirección a la otra, “rompieron los vidrios de los autos que estaban estacionados y se llevaron lo que había dentro”.

Por otro lado, aseveró que “antes andaban un montón los patrulleros, pero de golpe dejaron de pasar. No sabemos qué pasó”. Esa circunstancia, agregó, se suma a que desde hace un tiempo “en la zona se ve mucha gente nueva, que no conocemos. Yo vivo acá desde que nací. Mis padres fueron de los primeros quinteros que se instalaron en Gorina”, dijo.

La mujer contó que “tuve que poner una cámara y ahora cierro todas las puertas hasta cuando voy a visitar a la mujer de enfrente”, añadió.

En esa línea, indicó que “hay un asentamiento para el lado de la 140, y más o menos para la época en que llegaron ellos, empezaron los robos”.