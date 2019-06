Los nuevos servicios de delivery le suman riesgo al caótico tránsito platense

Ciclistas y motociclistas, en muchos casos a las apuradas con pedidos, rompen reglas viales, según quejas de peatones y automovilistas

Excedidos en velocidad los que usan para el servicio una moto, cruzando avenidas con el semáforo en rojo, a contramano algunos, sin luces reglamentarias los que se sirven de una bici para trasladarse, los repartidores de pedidos que invaden el tránsito platense no son, precisamente, un ejército ordenado que circula bajo el cumplimiento de las reglas viales. Salvo excepciones, los “deliveries” no paran de cometer infracciones y contribuyen así a complicar el ya de por sí caótico tránsito platense, según quejas de peatones y automovislitas.

Tendencia a esta altura por demás establecida entre las modalidades urbanas, los jóvenes que se dedican a acercar pedidos a los domicilios (por lo general de comida elaborada pero también de productos de supermercado o kiosco) y que trabajan por su cuenta a través de aplicaciones, circulan por las calles, como se dijo, en moto o bicicleta.

Mientras que están activos en la aplicación reciben las demandas por el celular, donde se les indica qué tipo de consumo quiere el vecino, la información de la firma de donde debe retirarlo y la dirección adonde tiene que llevar el encargo. El trámite tiene que resolverse dentro de los 35 minutos -cuentan- y la exigencia es en parte la responsable -aseguran- de que los rodados de estos sistemas de entrega vayan, en líneas generales, a tan alta velocidad.

Hasta ahora son tres las empresas que recorren la vía pública de la Ciudad: Glovo, Pedidos Ya y Rappi. Y entre todas, con sus coloridas marcas, en horarios pico que se dan desde el mediodía hasta las diez de la noche, copan las calles, en medio de los autos y el transporte público. Ocurre que el volumen vehicular creció en los últimos años de forma exponencial y ya sin estos sistemas de “delivery” (había otros, que pertenecían a las mismas casas de comida, pero eran muchos menos) la circulación vial colapsaba. Ahora se estima que entre motos y bicis el servicio se entregas llega al millar de rodados.

Vulnerables e infractores

Motociclistas y ciclistas (los dos actores que integran esta nueva modalidad de delivery) son, además de los peatones, los sectores viales más desprotegidos. Paradójicamente, son, según las estadísticas, grandes infractores.

En el caso de los ciclistas vale el estudio de Luchemos por la Vida, que analizó el comportamiento de los conductores de bici a nivel nacional. El informe señala que el grupo carece, en su mayoría, de conciencia de su fragilidad. Y eso lo de demuetran algunos números: el 74 % no usa casco; el 63 % no respeta el semáforo en rojo; y el 98 % no señaliza con sus brazos para anticipar maniobras.

Una amplia mayoría, además, no usa luces reflectantes en sus rodados ni tampoco se preocupa por usar ropas claras para aumentar su visibilidad. Los ciclistas ignoran el hecho de que su poca masa los hace poco visibles para los demás conductores.

Hay cifras que maneja la tradicional entidad de educación vial que son dramáticas, pues se estima que 436 ciclistas murieron al año pasado en siniestros de tránsito en el país.

También quienes andan en motos, se sabe, integran la franja de conductores más expuestos. Y en nuestra ciudad en particular el índice de accidentes de tránsito con motociclistas es bien elevado.