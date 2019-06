¡Hija e' tigres! Mirá cómo canta esta niña que tiene los genes de dos mega estrellas

Emme sorprendió a su mamá Jennifer López con su voz arriba del escenario. La nena es fruto de la relación que tuvo JLO con Marc Anthony

Los genes, muchas veces, no fallan. Si no pregúntenle a Jennifer López que ella misma se sigue sorprendiendo con la voz de su hija Emme, fruto de su relación con Marc Anthony. JLO celebra la pronta llegada de sus 50 años con una gira de conciertos y en ese tour se dio un gustazo: Emme debutó como cantante con la canción Limitless que interpretó junto a su madre. Es por eso que no dudó un instante en compartir en su cuenta de Instagram el pequeño fragmento de ese momento que será inolvidable.

Cabe resaltar que Jennifer, subió hace pocos días a YouTube un video en el que se muestra ensayando para una de sus presentaciones, en el cual su hija de apenas 11 años dejó a todos los presentes con la boca abierta.

La "Diva del Bronx" y el cantante de origen puertorriqueño son figuras archi reconocidas a nivel mundial, con un talento único. Es por eso que no sorprende que Emme haya sacado parte de ese talento y hoy empiece a demostrar que también puede convertirse en una mega estrella de la música.

En las imágenes que su madre compartió en su canal de la red social líder en videos, la pequeña interpreta "If I Ain’t Got You", de Alicia Keys, mientras Jennifer prepara su show. A JLO se le cae la baba observando y escuchando a su hija, pero también la guía y disfruta de su compañía.

Luego de que la nena terminó de cantar, se muestra vergonzosa, se tapa los ojos y su mamá le da un fuerte abrazo, signo del orgullo que siente por ella.