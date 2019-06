Presentaron el segundo libro titulado “Gallardo Recargado”

| Publicado en Edición Impresa

A través de una conferencia de prensa, el entrenador de River Marcelo Gallardo y el periodista Diego Borinsky hicieron la presentación del segundo libro, en este caso, titulado “Gallardo Recargado”.

En este nuevo ejemplar, se hace un relato de los últimos años del entrenador al frente de River.

Y el punto culminante de la obra es la gran final de la Copa Libertadores ganada a Boca, en el Santiago Bernabéu.

Gallardo también habló sobre cómo lo recordarán los hinchas del Millonario el día que decida decirle adiós al club de sus amores.

“No he pensado en cómo me gustaría que me recuerden, porque siempre digo que ningún nombre está por encima de la institución. Me llena de orgullo que la gente se sienta representada por el equipo”, reconoció Marcelo Gallardo y que refleja la La Página Millonaria en su sitio web.