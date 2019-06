En Barrio Hipódromo dicen estar “abandonados frente a los delitos”

| Publicado en Edición Impresa

“No sabemos qué hacer, tenemos robos todos los días, te queman autos en la calle y no vemos pasar ni un patrullero”, coincidieron ayer en denunciar más de 20 vecinos de Barrio Hipódromo afligidos por la inseguridad que, aseguraron, se acrecentó desde el inicio de este año. El encuentro fue en 117 y 37, donde expusieron una variada gama de delitos que ocurren en la zona.

Por la misma problemática, el jueves pasado un grupo de vecinos de ese sector de la Ciudad se reunió con autoridades municipales del nuevo centro de cámaras de monitoreo (COM) inaugurado en diagonal 80 entre 5 y 48. Nelson Mimeres (48), uno de los frentistas, informó que en esa reunión abordaron la problemática que golpea a la zona “más caliente” del barrio, comprendida entre las calles 38 y 44, de 1 a 120. En la ocasión, detalló, plantearon “contar con presencia policial, cambiar las luminarias por lámparas led e instalar cámaras de seguridad en algunos puntos” de Barrio Hipódromo.

Según Mimeres, quedaron “conformes con las respuestas que nos dieron, porque nos ofrecieron tener en nuestros celulares una aplicación para botón antipánico, para ganar tiempo respecto al protocolo de las denuncias que se hacen ante el 911, nos sugirieron radicar la denuncia en la comisaría Segunda ante cualquier hecho delictivo y se comprometieron a elevar a las autoridades nuestro pedido de tener las luces led y que se poden los árboles” que limitan la iluminación.

Anticipó que “en los próximos días” pedirán una reunión al titular de esa seccional. Volviendo a la asamblea vecinal de la tarde de ayer, a la que asistieron entre otros vecinos María Noel Aguirre (43), Aníbal Guidi (69) y Belén (33), enfatizaron que “desde que empezó enero que nos tienen a maltraer los robos con entraderas, motochorros, arrebatos en la calle y con actos de vandalismo, como los tres autos que desconocidos incendiaron en la última semana cuando estaban estacionados de madrugada”.

Puntualizaron que varios de esos episodios se desarrollan “en inmediaciones del hospital Rossi (que está en 116 y 37)”, al tiempo que acotaron que en su mayoría los ataques son padecidos en “diagonal 80 hasta el boulevard de calle 32 y desde el boulevard 83 hasta 122”.

Sospechan que los delincuentes “vienen de Villa Catella (en Ensenada) y de las cercanías del hospital Gutiérrez”. Si de perfiles se trata, calculan que son “pibes de entre 14 y 22 años”, que no ahorran violencia.

“Cae el sol y ya no sale ningún vecino a la calle. Los mandados se hacen temprano y evitamos entrar un auto en el garaje después de las 18.30”, revelaron. Paralelamente, señalaron que “la hora de la siesta es uno de los horarios más peligrosos”, lo que implicó un cambio de rutina en los negocios: “Casi todoscierran hasta más tarde”.

Asimismo, denunciaron que “en 119 entre 36 y 37 hay casas usurpadas” por personas con “antecedentes delictivos”. Los vecinos dijeron sentirse “abandonados por las autoridades, porque en la comisaría no tenemos respuesta y el patrullaje en esta zona no existe”. Ante esa situación, algunos optaron por vigilar sus cuadras con el sistema de Alarma Vecinal, aunque algunos denunciaron que “la misma empresa que colocó las alarmas, no terminó de instalarlas en 118 entre 36 y 37, pese a que nos cobró 26.300 pesos, algo más del 50% del monto acordado, el 22 de marzo pasado”.