Advertencia de EE UU sobre la soberanía en la región asiática

| Publicado en Edición Impresa

SINGAPUR

Estados Unidos intimó ayer a a China a “dejar de minar la soberanía” de sus vecinos y advirtió que durante los próximos cinco años invertirá masivamente para mantener su supremacía militar en la región.

La lucha de influencia en la región asiática entre Estados Unidos y China, con potenciales conflictos en el mar de China Meridional, el estrecho de Taiwán o Corea del Norte, ha centrado los debates en una conferencia de seguridad celebrada este fin de semana en Singapur, conocida como Diálogo de Shangri-La.

“China puede y debe tener relaciones de cooperación con el resto de la región”, declaró en Singapur el jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan.

“Pero los comportamientos que minan la soberanía de otras naciones y que siembran desconfianza respecto a las intenciones chinas deben terminar”, añadió en su discurso en la conferencia.

Estados Unidos reprocha a Beijing haber militarizado varios islotes del mar de China Meridional reivindicados por Taiwán, el sultanato de Brunéi, Malasia, Filipinas y Vietnam.

Washington lleva a cabo regularmente operaciones denominadas de “libertad de navegación” en el Pacífico, sobrevolando el espacio aéreo internacional o con buques de guerra navegando cerca de los archipiélagos disputados o en el estrecho de Taiwán, lo que China considera parte de sus aguas territoriales.

“Cuando un país hace una promesa y no la respeta, hay que desconfiar. Cuando el mismo país no hace ninguna promesa, realmente hay que desconfiar”, añadió en referencia a la promesa que hizo el presidente chino, Xi Jinping, al ex mandatario Barack Obama sobre no militarizar los archipiélagos controlados por Beijing en el mar de China Meridional.

“Estados Unidos no busca conflictos, pero sabemos que tener las capacidades para ganar una guerra es el mejor medio para evitarlas”, añadió el secretario de Defensa estadounidense interino, mencionando entre los riesgos para la seguridad de la región a Corea del Norte, que “sigue siendo una amenaza extraordinaria y requiere una vigilancia permanente”.

GUERRA COMERCIAL

Ayer, los nuevos aranceles chinos sobre más de 5.000 productos estadounidenses por un monto de 60.000 millones de dólares entraron en vigor, en respuesta a una medida similar adoptada por Estados Unidos a principios de mayo.

La sobretasa aduanera se aplicará a un total de 5.410 productos, con tasas respectivamente del 10%, 20% e incluso 25%. Esas mercancías ya sufren en la actualidad aranceles. La medida es una respuesta a los aranceles suplementarios sobre productos chinos por un monto de 200.000 millones de dólares que anunció Trump. (AFP y EFE)