En La Plata, la actividad económica cayó 9,8% en el primer trimestre del año

Durante el primer trimestre de 2019, la actividad económica de La Plata disminuyó 9,8% en relación al mismo periodo del año anterior, acumulando así cuatro trimestres de caída consecutiva, según un trabajo presentado por la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La investigación fue elaborada por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de dicha unidad académica, que comenzará a partir de ahora a desarrollar un muestreo permanente de los datos socioeconómicos de nuestra ciudad.

De acuerdo al documento, al que tuvo acceso El Día, de las 13 ramas en las que desagregó la actividad local, solo dos crecieron entre enero y marzo de este año con respecto al mismo lapso de 2018: Enseñanza +1,1% y Salud 0,2%. Las otras actividades analizadas en este trabajo tuvieron en ese periodo un desempeño negativo: Industria, -26,7%; Servicios Inmobiliarios y Empresariales, -21,9%; Comercio, -14,9%; Intermediación Financiera, -9,9; Transporte y Comunicaciones, -6,7; Construcción, -6,0%; Hoteles y Restaurantes, -5,2%; Electricidad, Gas y Agua, -5,0%; Servicios Domésticos y Comunitarios, -2,4% y Administración Pública, -2,1%.

El trabajo incluye una descripción de la participación porcentual de las distintas ramas de la actividad en el Producto Bruto Geográfico (PBG, es el equivalente al PBI pero aplicado en nuestra ciudad) del Partido de La Plata, donde destacan la Administración Pública, con 21% del total; el comercio mayorista, minorista y de autos, con el 13%; la Industria, con el 10%; Servicios Inmobiliarios, Empresarios y de Alquiler, 8%; Transporte y Comunicaciones, 8% y Comunitarios y Servicios Domésticos, 7%. Estos sectores representan el 67% del PBG local.

En cambio la producción agropecuaria (fundamentalmente el cinturón agrícola del Gran La Plata) tiene una participación de solo el 1%; la Intermediación Financiera, el 3%; la Enseñanza, 3%; la Salud, 3% y la Construcción, 2%.

Caída de las ventas y del empleo

El informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, incluye una encuesta a los dueños de comercios de La Plata sobre la variación interanual de las ventas y del empleo en el primer trimestre del año.

Al respecto, un 58% de los comerciantes señalaron que sus ventas habían caído en el periodo señalado; un 15% que no variaron y solo un 20% afirmaron que habían aumentado. En tanto un 7% no respondieron.

Según este trabajo, en promedio los negocios de la Ciudad experimentaron una caída de sus ventas del 15% respecto al año anterior. Y salvo Hoteles y Productor Informáticos, que crecieron un 19% y 6% respectivamente, el resto de los rubros mostró caídas.

Cines (-22%) y Textiles y Prendas de Vestir (-21%) fueron los sectores más castigados. Luego siguieron Alimentos (-16%); Servicios Personales (-14%); Libros, diarios, Música y Deportes (-11%); Restaurantes (-5%); Materiales de Construcción y Durables (-3%).

Pero al analizar la incidencia en la variación negativa, se observa que 9,3 puntos porcentuales de los 15 puntos de la caída de las ventas se explica por ese rubro; y 3,6% por alimentos.

En cuanto al empleo, el documento informa que el comercio platense ocupó en enero a 18.786 personas. Durante febrero la cantidad de empleados se redujo 2% respecto al mes anterior, con 18.437 ocupados. Y en marzo la cantidad de empleos creció 1% respecto a febrero (18.532 ocupados), quedando por debajo de los valores de enero.

Y con respecto a las expectativas sobre la dotación de personal, el 83% de los negocios de La Plata no variarán la dotación de personal durante el segundo trimestre de 2019, mientras que un 14% manifestó que reducirá su planta de personal y sólo el 3% de los comercios expresó que incrementará el número de empleados.

En cuanto a la expectativa de inversión, el 60% de los negocios encuestados manifestó que no realizará nuevas inversiones en el segundo trimestre del año.

El trabajo además informa que en nuestra ciudad hay 3.708 locales comerciales, de los cuales el 33% (1265) representan venta de prendas, accesorios de vestir y calzado y marroquinería; un 28% (1053) son lugares con preeminencia de ventas de comida y bebida. Con menos locales están los locales de venta de materiales de construcción, ferretería y pinturas con 6%; Muebles, colchones y artículos de iluminación, con 6%¸y venta al por menor de productos farmacéuticos, cosméticos, de perfumería, instrumental médico y odontológico, con 4%.

