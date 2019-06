Destinos para organizar las vacaciones de invierno

De norte a sur y de este a oeste, incluyendo también opciones en el extranjero, te contamos lo mejor de cada punto turístico para que con tiempo comiences a planificar el próximo receso invernal

Por LUCIANA ALI

Por LUCIANA ALI

Se acercan las vacaciones de invierno y algunos podemos hacer un stop y planificar unas petites vacances, especialmente los que aprovechamos el receso escolar. Hay miles de formas de viajar. Soy de las que sienten que hacerlo es moverse, cambiar de perspectiva, de aire, hacer algo diferente. Y para eso no siempre necesitarás tomarte un avión.

Para disfrutar de este bienvenido time off deberás reflexionar si querés unos días de relax o preferís un destino a pura aventura. Si buscás alguna playa para olvidarte del ¡qué frío hace! o llegar hasta las montañas y aprovechar aquellas que la naturaleza viste de blanco. ¿Grandes ciudades o pequeños pueblos a pocos kilómetros? ¿Quedarte en tu ciudad y redescubrir lugares cercanos?

Te invito a que no abandones esta lectura donde te mostraré diversas opciones para que evaluando tu situación te entusiasmes y puedas conocer algo nuevo. Te propongo que recorras mis sugerencias…

Las vacaciones de invierno son la excusa perfecta para conocer nuestro país. El norte argentino es uno de mis favoritos. En estas provincias descubrirás paisajes encantadores, reconocerás nuestra historia, saborearás comidas típicas y te animarás a escuchar otra música. Corroborá porqué a Salta la apodan “la linda”. Allí te encontrarás con belleza natural, tradición y arquitectura virreinal. Imperdible: un recorrido por el tren de las nubes. Agendá: Purmamarca, en Jujuy, al pie de la impresionante montaña multicolor llamada Cerro de los Siete Colores. Y no dejes de visitar las Salinas Grandes, un verdadero espectáculo de la naturaleza.

¿Querés conocer un lugar que te emocionará? Elegí una de las siete maravillas del mundo: las Cataratas del Iguazú. Sus principales atractivos son las diferentes cascadas pero la más aclamada por el público es la Garganta del Diablo. Pocos lugares estremecen y conmueven tanto. No deberías perderte la oportunidad de disfrutarlas al menos una vez en tu vida.

Para los que prefieren un destino más relajado, Entre Ríos es una muy buena idea: pesca y termas son una combinación perfecta para un descanso asegurado.

Si tenés ganas de escaparte un fin de semana y emprender un paseo urbano pero tranquilo, te invito a que descubras Rosario (Santa Fe). Una ciudad que presenta múltiples alternativas, desde experiencias que te acercarán a la naturaleza como otras que te permitirán disfrutar del arte y la cultura local. Podrás sumergirte en un paseo costero y luego visitar el Monumento Nacional a la Bandera; recorrer los museos de Bellas Artes, Contemporáneo, de Ciencias Naturales o hacer un stop en algunos de sus parques (España y de la Independencia). El domingo deberás anotarte una pasada obligada por el pintoresco Boulevard Oroño y terminar tu recorrido saboreando un riquísimo café en el emblemático bar El Cairo, frecuentado e inmortalizado por el “Negro” Fontanarrosa. Y no te olvides, de souvenir unos alfajores santafesinos.

Para lectores eco-friendly les sugiero visitar la reserva natural Esteros del Iberá, en Corrientes. Al recorrer sus lagos e islas podrán apreciar la asombrosa biodiversidad del espacio y vivir un turismo de aventura, atravesar los pantanos en lanchas o sumarse a las travesías en gomones.

Córdoba es uno de los destinos nacionales elegidos para pasar el verano, pero se reinventa cada invierno con diversas ofertas en Villa Carlos Paz, La Falda, Mina Clavero y Villa General Belgrano. Para aquellos que buscan un paseo que combine historia, imponentes paisajes naturales y opciones más urbanas: good food y un poco de diversión -teatros, casinos y discos-, Córdoba es una opción para considerar.

El sur de nuestro país es elegido por muchos viajeros; los que se fascinan con sólo observar sus maravillosos paisajes naturales y los sports lovers, que lo disfrutan a través de sus snowboard o esquíes. Todos ellos se deleitan con la gastronomía patagónica y especialmente con sus deliciosos chocolates.

Los clásicos del sur: Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel, El Chaltén.

Si buscás una nueva aventura ¿cómo te ves en la ciudad más austral del mundo? ¿En Ushuaia, Tierra del Fuego? Descubrir el Glaciar Martial, navegar por el Canal de Beagle, conocer el Cerro Castor, vibrar con un paseo en el Tren del Fin del Mundo… seguramente te harán sentir que este viaje valió la pena.

Para los que pueden moverse un poco más lejos y conocer otros países, Chile es una buena opción. En Santiago encontrarás una ciudad con diferentes propuestas: museos, edificios históricos y the best shopping. En Valparaíso una ciudad donde el color y el buen ambiente son los protagonistas. Si deseas que tu viaje te quede felizmente grabado en tus recuerdos ¿qué te parece conocer el desierto de Atacama al norte de Chile? Dicen que no hay cielo en el mundo tan despejado como éste, donde contar estrellas es una tarea infinita.

Para los que quieran escaparle al frío Río de Janeiro, Brasil, es una alternativa para disfrutar de sus famosas playas: Copacabana, Barra de Tijuca, Leblon o Ipanema. Imperdibles: visitar el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, las escaleras de Selarón y el Sambódromo.

Y para los que han ahorrado… ¡welcome to Disney World! y a disfrutar de la magia del ratón. Válido para vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Soñado por los más pequeños, pero disfrutado por todas las generaciones. Con parques temáticos para todos los gustos, Disney es un destino que nunca dejará de sorprendernos.

Y si llegaste hasta aquí y no fueron viables estas sugerencias ¿qué te parece descubrir la provincia de Buenos Aires? Visitar Sierra de la Ventana, Tandil, Balcarce o la Costa Atlántica. Mar del Plata es un clásico de las vacaciones de invierno, cambiar de aire sin ir demasiado lejos. Recorrer su rambla disfrutando de la brisa del mar, llegar hasta el puerto y contemplar los pintorescos barcos y lobos marinos, visitar la Villa Victoria Ocampo (hoy un centro cultural) o el museo MAR. Con espectáculos para toda la familia, variedad de bares y restaurantes Mar del Plata es una opción interesante en cualquier época del año.

¿Qué te parece vivir la experiencia de un fin de semana colonial en Luján? Visitar la Basílica, sus museos, hacer un picnic en algunos de sus parques o saborear un asado bien criollo.

¿Disfrutar el día paseando por el Tigre? Navegar en catamarán por el Paraná, descubrir el Paseo Victorica y sus bares con vista al río; el Museo de Arte; el Boulevard Sáenz Peña y el Puerto de Frutos harán de tu día, uno inolvidable.

¿Redescubrir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la emoción de un turista?

¡Cámara en mano y a sorprenderse! BA tiene varias opciones que te deslumbrarán y muchas gratuitas. Podrás armarte diferentes recorridos.

Pasear por el pintoresco barrio de La Boca, recorrer Caminito, una exposición artística a cielo abierto donde respirarás tango en cada uno de sus rincones. Visitar el Museo “Benito Quinquela Martín”, la Usina del Arte o el espacio de arte contemporáneo de la Fundación PROA. Caminar un domingo por el barrio de San Telmo, visitar la Plaza Dorrego. Allí funciona una de las principales ferias de antigüedades del mundo. Y si sos un amante de las nuevas tendencias gastronómicas, deberás hacer un stop en el mercado de San Telmo y saborear un riquísimo café en Coffee Town con una verdadera croissant francesa de Merci, o la inigualable hamburguesa en The Market Burger.

Podrás llegarte hasta el puente de la Mujer en Puerto Madero y contemplar el movimiento urbano en algunos de sus tantos deli coffee. Si te conmueve descubrir anécdotas de personajes de nuestra historia te invito a que tomes una visita guiada gratuita en el cementerio de La Recoleta y luego husmees en el Centro Cultural Recoleta, siempre en la vanguardia de la creatividad.

Podrás descubrir el street art en las calles del barrio de Palermo y sumarte a la movida cosmopolita de Plaza Serrano, rodeada de una inagotable oferta gastronómica (bares y restaurantes), locales comerciales y boutiques. O descubrir un paseo diferente en el barrio chino, donde un bullicio incesante se mezcla con aromas exóticos, galletas de la fortuna e infinidad de selfies frente al impactante arco de entrada.

¿Explorar tu ciudad? ¿Caminarla con los ojos bien abiertos como si la vieras por primera vez? Las vacaciones de invierno te brindan la oportunidad de descubrir la ciudad de La Plata. Acercarte hasta sus edificios icónicos: la Catedral o el Pasaje Dardo Rocha (con variedad de alternativas culturales y muchas gratuitas en época invernal). Visitar el museo de Ciencias Naturales. ¿Sabías que es uno de los más importantes de América Latina? Agendate una parada por el Planetario o la renovada República de los niños. La ciudad te ofrece diferentes polos gastronómicos para que disfrutes al compás de nuevos sabores: sobre diagonal 74, en los alrededores del Pasaje Rodrigo, en la vieja estación Meridiano V y en City Bell.

Podrás elegir la sugerencia que más se acomode a tus deseos y a tus ganas de disfrutar. Recordá que viajar es moverse, reinventarse, sentir la felicidad de tener un plan sin importar su magnitud. ¡Que descubrir un nuevo paisaje o saborear un rico plato te de alegría! Amigos, arriba ese ingenio y ¡Felices vacaciones!