En las redes, los memes explotaron con un destinatario principal: Scaloni

Infaltables, los memes poblaron las redes sociales ni bien terminó el segundo partido de la Selección en la Copa América.

El empate, la pálida imagen dejada como equipo ante Paraguay y los cambios de Scaloni fueron el centro de todas las críticas en el escenario futbolero montado en torno al equipo nacional.

Quedó en evidencia que en las redes, las principales críticas y citas humorísticas estuvieron dirigidas a Lionel Scaloni, el muy cuestionado director técnico de nuestro equipo mayor.

Lo cierto es que los memes explotaron nuevamente y hubo para todos los gustos.

El más mencionado en los memes, el entrenador argentino, sobre el cambio del ex Racing dijo que "Lautaro no estaba bien, lo habíamos hablado ya en el descanso, continuó porque físicamente es un animal, recibió una paralítica muy fuerte en la zona lumbar y estaba complicado", argumentó.

-Leonel Scaloni, 41 años. Ganó el mundial sub-20 Malasia 95, pero nada más. Nunca dirigió nada, y no tiene idea de cómo.

-Lampone, conseguime un sistema de VAR. Vamos a necesitar un paraguayo que no entienda que no puede subir un brazo adentro del área. pic.twitter.com/RXQQA9p69K