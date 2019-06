Cristina Kirchner no asistirá a la próxima audiencia del juicio por la obra pública

En su carácter de senadora, la también precandidata a vicepresidenta de la Nación realizó una presentación en la que detalló que el lunes 24 recibirá al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, "con motivo de una solicitud que éste le efectuara"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó hoy al tribunal que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante su gobierno, que no asistirá el lunes al juicio porque tiene agendada una reunión por su labor parlamentaria.



En su carácter de senadora, la también precandidata a vicepresidenta de la Nación realizó una presentación en la que detalló que el lunes 24 recibirá al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, "con motivo de una solicitud que éste le efectuara", según consta en el escrito al que accedió Télam.



El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 había autorizado a la ex mandataria ausentarse a las audiencias de asistencia obligatoria del juicio toda vez que pudiera demostrar que se superponían con su labor como senadora nacional, por lo que fuentes judiciales sostuvieron que la ausencia anunciada estará "justificada".



Los jueces TOF 2 la autorizaron a no concurrir a las audiencias de lectura de los requerimientos de acusación "siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate", según la resolución judicial.



Por otra parte, la ex mandataria ya fue autorizada a viajar entre el 2 y el 10 de julio a cuba a visitar a su hija Florencia, quien está bajo tratamiento médico, dado que en esas fechas no se desarrollará ninguna audiencia en el juicio en su contra.



La ex presidenta está acusada de encabezar una asociación ilícita que habría facilitado direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del detenido empresario Lázaro Báez.



Se trató de una "organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional" de la obra pública, según sostuvieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, en el auto de elevación a juicio.



El juicio se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py y el tribunal que lo encabeza está conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Fabián Basso.