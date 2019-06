Casero regresa: “Voy a volver para disfrutar cómo se comen el polvo”, disparó el actor cómico

| Publicado en Edición Impresa

Alfredo Casero se fue del país para trabajar en España hace algunos meses, motivo por el cual fue atacado por sus detractores: antikirhcnerista y promotor de Macri, en las redes criticaban su decisión de, tras hablar de las bondades del Gobierno durante meses, dejar el país por la crisis.

Pero Casero vuelve, y vuelve con hambre de venganza: “No tengo que dar explicaciones de qué es lo que estoy haciendo, si me estoy yendo del país porque le temo a estos hijos de mil puta. Sin embargo voy a volver para disfrutar cómo se comen el polvo”, disparó el artista, siempre dispuesto a dar declaraciones picantes y a ganarse enemigos con sus picantes palabras, y afirmó además que regresará en septiembre para las presidenciales con una misión: “Voy a seguir con toda la maniobra que haga lo posible. A mí no me importa Macri, no me importa nada. Lo único que quiero es que no haya más ladrones ni gente de mierda. Voy a pelear por eso. Y voy seguir peleando desde acá”.

A pesar de su negativa inicial, Casero también explicó el porqué de su partida: no fue la crisis, sino una mezcla de oportunidad laboral y falta de trabajo en el país, a causa de su postura política, denunció.

“Vengo a trabajar acá todos los veranos”, dijo de su viaje a España en una entrevista con el portal Teleshow. “Hago música y un montón de cosas que en Argentina no puedo vender porque para mí no hay trabajo. Y cuando hay trabajo, hay tantos impedimentos que ya no me están dejando laburar. Estoy fundido desde 2015 porque en 2013 empecé a romper las pelotas con lo que nadie rompe las pelotas. Tengo un montón de problemas, hay toda una micromilitancia de mierda. Te caga el tipo que vende las entradas, el que atiende el teléfono. Ya no puedo ir a un montón de lugares”.

Casero afirmó además que “en Buenos Aires no puedo laburar en ningún lado porque se desvirtúa” y que por eso prosigue con su tarea de mecánico: “Tengo que trabajar bajo relación de dependencia. Acá trabajo por mi cuenta con otras dos personas. Voy a trabajar en lo que quiero, con barcos, en buceo, todo lo que era antes”.

El creador de “Cha Cha Cha” afirmó además que tiene que “parar un poco obligadamente”, debido a la operación gástrica que se realizó en 2017 y que le permitió bajar 2017. Pero afirmó que “me hago malasangre, así que volveré a las pistas en poquito como si nada”.