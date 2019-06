De mal en peor: la venta callejera ilegal en la Ciudad crece todos los meses

La Cámara Argentina de Comercio registró una suba de 17% en el último año y de 4% desde abril. El predio de calle 80, aún sin resultados

| Publicado en Edición Impresa

La venta callejera ilegal no sólo no afloja en la Ciudad, sino que crece mes a mes. Así lo revela el informe de mayo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que determinó un aumento de casi 4% respecto de abril y de casi 17% en comparación con mayo de 2018.

Cuando se lee el informe, se puede pensar que el mismo no incluye el megaoperativo que el Municipio encaró a principios de este mes para “vaciar” de manteros la Plaza San Martín y que, hasta hoy, continúa con fuertes guardias policiales. Pero lo cierto es que esa acción “impactante” a los ojos de la comunidad no alterará una décima los relevamientos de la CAC, pues la entidad no tiene en cuenta “saladitas” ni ferias de otro tipo sino, exclusivamente, puestos en veredas, principalmente en torno a los centros comerciales urbanos.

Otro punto a considerar es que a dos semanas de la inauguración del predio de 80 y 134 destinado a “correr” a los comerciantes ilegales de las calles, el resultado ha sido nulo.

Por motivos que aún nadie explica, el efecto “predio de calle 80” sobre las veredas de la Ciudad es igual a cero.

UN PREDIO PRIVADO EN EL QUE COBRAN POR INSTALARSE

Como informó este diario en una amplia nota publicada el domingo pasado, se trata de un predio privado, gestionado por una asociación de vendedores y que requiere de un desembolso de entre $400 y $500 diarios por puestero, según la ubicación. La Comuna colaboró con la logística y otorgó la habilitación comercial. Nada más. “Es decir que sigue faltando una política de Estado municipal para la problemática”, puntualizan desde las entidades comerciales platenses. “Entendemos la cuestión social. La crisis afecta a todos. Es por ello que pedimos a las autoridades que sean creativas para hallar una solución justa”, afirmaron días atrás desde la Federación Empresaria de La Plata (Felp).

La Plata lleva años entre las ciudades argentinas con mayor desarrollo de venta callejera ilegal. Pero desde que se desató -primero- y se profundizó -después y hasta hoy- la crisis socioeconómica, la actividad comercial irregular pegó un salto pocas veces visto. Ya no hay calle céntrica o semicéntrica ni rincón que no albergue un puesto o una manta.

Así, mientras la avenida 7 y la calle 8 se transformaron en sitios literalmente intransitables a ciertas horas del día, el despliegue que se ha dado sobre la diagonal 80, desde la Plaza San Martín hasta 1 y 44, es impresionante.

De hecho, el estudio de la CAC localiza en la zona de la estación de trenes la mayor cantidad de puestos de venta: el 14,3% del total.

Cuando desde las entidades comerciales locales dicen comprender la dura situación que “afecta a todos” y le piden “imaginación” a las autoridades para hallar soluciones equitativas, saben bien de lo que hablan. Es que, en una suerte de coincidencia casi perfecta, la explosión de la venta callejera ilegal coincide con el inicio de la gran caída de las ventas y de la sucesión de cierres de locales en los principales centros comerciales de la Ciudad.

“La gran crisis arrancó hace poco más de dos años. Y en 2018 se disparó. El cierre de locales, tanto de los que dan a la calle como en las galerías, empezó y no paró hasta llegar, hoy, a un promedio del 35% de negocios vacíos. Claro que la venta ilegal perjudicó y perjudica al comerciante registrado. Pero nunca a este nivel. Esto es producto de una crisis que acá no vivimos desde 2001”, describió durante una entrevista con este diario el presidente del Centro Comercial Calle 8, 9 y Adyacencias, Guillermo Salvioli.

Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la venta callejera ilegal bajó en mayo un 34,8% respecto de abril y un 10,6% en relación a mayo de 2018, en La Plata ambas comparaciones arrojaron, una vez más, números negativos.

El relevamiento de la CAC, que se realiza cada mes en las mismas calles y cuadras a fin de tener un parámetro confiable, en mayo detectó -en esos sitios predeterminados- un total de 210 puestos de venta en la zona centro. Ello implica una suba del 16,7% respecto al mismo mes del año anterior.

“En cuanto a la variación intermensual (mayo contra abril de 2019), se observa un aumento de la actividad ilegal de 3,9%”, indica la Cámara de Comercio. Y observa que “la zona más afectada es la estación de trenes, con 30 puestos. La segunda es la calle 7 al 650, con 20 puestos”.

En tanto, el rubro con mayor participación en calles, avenidas y peatonales del centro comercial platense fue “indumentaria y calzado”, que representó un 43% del total. “Optica, fotografía, relojería y joyería” se ubicó en el segundo lugar, con el 23,9%, seguido por “alimentos y bebidas” (15,4%), “artículos domésticos” (13,7%) y “juguetería y esparcimiento” (3,4%).