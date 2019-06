Muñecazo: “Toy Story 4” reventó la taquilla y ayudó a romper un récord histórico en el país

En un gran fin de semana para los cines, las nuevas aventuras de Woody fueron vistas por más de un millón y medio de espectadores

| Publicado en Edición Impresa

En épocas de vacas flacas para todo, el cine no es la excepción. Sin embargo, este fin de semana, las salas reverdecieron con unas ventas increíbles para el contexto generalizado al conseguir que 1.862.706 personas vean alguna película entre el jueves y el domingo, convirtiéndose en el mejor finde de la historia en lo que a venta de tickets se refiere.

Claro que para llegar a tremenda cifra y romper el récord que estaba marcado en el finde largo del 9 de julio de 2015 -que, con el inicio de las vacaciones de invierno, y “Minions” en cartel había conseguido una venta de 1.732.341 entradas- mucho tuvo que ver el exitoso estreno de “Toy Story 4”.

En su arranque, las nuevas aventuras de Woody, Buzz, Rex y compañía metieron 1.625.716 espectadores, según el reporte del sitio especializado Ultracine.

La película que dirige el debutante Josh Cooley y que, en su versión original, incluye las voces de Tom Hanks, Tim Allen, Christina Hendricks, Tony Hale, Annie Potts, Jordan Peele y Keanu Reeves, se exhibió en 709 salas de todo el país.

Además de ayudar a romper este récord de ventas, “Toy Story 4” logró, en sólo dos días de proyección, superar el millón de entradas, convirtiéndose en la primera película en llegar hasta ese hito en tan poco tiempo. Las mejores marcas estaban puestas en “Rápidos y furiosos 7” y “Avengers: Endgame”, aunque los dos imbatibles títulos lo habían logrado en tres días. “Minions” tardó seis.

Además, “Toy Story 4” se transformó en el sexto título de este año en superar el millón de espectadores y, por primera vez, según Ultracine, todas esas cintas “millonarias” corresponden a la factoría Disney.

En materia de récords, se espera que en los próximos días la cinta supere los dos millones de espectadores, una marca que actualmente está en “Avengers: Endgame”, que tardó ocho.

Una cifra que, entre los empresarios cinematográficos, esperan romper hoy: tradicional día de descuentos (las entradas cuestan la mitad de precio) y, como dato de color, en La Plata, por ejemplo, están casi todos los tickets, de casi todas las funciones (la peli se proyecta en once salas, en todos los formatos (HD, 3D y 4D), y tanto en castellano como en subtítulos.

En La Plata, donde en semanas de estrenos no rimbombantes, el número 1 del ranking de los más vistos se mueve entre los 2000 y los 2500 espectadores, “Toy Story 4” fue un verdadero taquillazo.

La cinta vendió 24.585 entradas, entre la madrugada del jueves y el domingo, convertido en el holgado líder de las boleterías locales.

Según Fabián Harari, uno de los dueños de Cinema La Plata, estamos, sin duda, ante la presencia de un fenómeno histórico de la taquilla del cine que podría seguir marcando hitos. A su consideración, esta récord podría superarse en vacaciones de invierno, que comienzan el 22 de julio.

En Estados Unidos, “Toy Story 4” obtuvo 118 millones de dólares en EE.UU. en su estreno en los cines, que, no obstante, fue un dato menor a la cifra de 140 millones que anticipaban los especialistas.

Además, la cinta de Pixar consiguió 120 millones de dólares en el resto del mundo.

Esta nueva entrega de la saga juguetera de animación terminó con la mala racha reciente de las secuelas en los cines estadounidenses, que en las últimas semanas acumularon notables tropiezos con filmes como “Dark Phoenix”, “Men in Black International” o “Godzilla: King of the Monsters”.