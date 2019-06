Batman Solidario fue reconocido como “Ciudadano Destacado”

| Publicado en Edición Impresa

El 2 de abril de 2013 La Plata sufrió su peor tragedia. Ese día, mientras el pánico se apoderaba de la Ciudad, él estaba en el Hospital de Niños entreteniendo a los chicos que estaban internados. Ese gesto comenzó a multiplicarse. Tanto, que la solidaridad que generan sus acciones contagian cada día a más platenses que se comprometen en ese accionar desinteresado que tiene como principal beneficiario al centro asistencial que vio nacer esta historia.

Ayer, el Concejo Deliberante brindó un reconocimiento al Batman Solidario platense, el enmascarado que se encarga de conseguir ayuda para mejorar la infraestructura del hospital. “No importa quien seas en Twitter, son tus actos los que te definen”, dijo, al ser reconocido como “Ciudadano Destacado”.

El homenaje a este docente y padre de tres hijos que se calza el traje del héroe enmascarado para conseguir aportes que se destinan al Hospital de Niños, contó con el respaldo de todos los bloques políticos y había sido propuesto por el edil radical Guillermo Ronga.

En su discurso, Batman dijo que lo que hace es “ayudar a los que pasan momentos difíciles, a familias humildes”. También aclaró que él es la cabeza de un grupo que se fue encolumnando de forma “desinteresada, sin que yo los llame ni pida absolutamente nada”.

“El tesoro más valioso que logré es la confianza de la comunidad”, continuó diciendo, y agregó: “Estoy entre la clase política y la gente de bien como un puente”.

“En mí está el ejemplo de lo que podemos hacer si los ciudadanos nos unimos”, dijo. Y concluyó: “Batman no tiene poderes especiales, no vuela, no tiene telarañas, es simplemente un docente, un ciudadano común”.

“Batman es la suma de voluntades de gente que deja de lado las diferencias y tiene un objetivo en común, ayudar”, señala el proyecto que se aprobó ayer.