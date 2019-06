Lo que dijo "Nacho" Fernández sobre la posible salida de Gallardo para ir a la Selección

Mucho se ha hablado durante las últimas horas de la probable salida de Marcelo Gallardo, a fin de año, de River y su incorporación como DT de la Selección.

Al respecto le preguntaron sobre el tema a Ignacio Fernández quien –pese a dejar en claro que desearía que el Muñeco siga toda la vida en el club millonario--, se pondría contento si se tratara de "un crecimiento personal".

Esto dijo "Nacho" ante la consulta periodística publicada en las últimas horas por un medio deportivo: "La decisión es muy personal de Marcelo, si tiene ganas de ir a la Selección o no, si lo llaman o no. La verdad que no estoy muy de acuerdo, pero siempre que sea el crecimiento personal voy a estar muy contento".

Y agregó al respecto: "Si Marcelo decide ir será porque es un crecimiento para él y lógicamente vamos a estar todos muy contentos", opinó el ex jugador de Gimnasia.