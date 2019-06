La OEA pidió que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones por Malvinas

El organismo destacó "la voluntad del gobierno" argentino para encontrar una solución pacífica en la controversia por la soberanía

La 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó hoy por aclamación una resolución en la que reafirma la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para encontrar una "solución pacífica" a la "prolongada controversia" por la soberanía en el archipiélago de las Malvinas.



En la resolución, la OEA destacó "la voluntad del Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva en favor de los habitantes de las Islas Malvinas", informó la agencia EFE.



La resolución presentada sobre las Malvinas fue apoyada por los representantes de Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Perú, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Belice, Surinam, México, Granada, Panamá, Ecuador, Haití, El Salvador y Chile.



El secretario de Relaciones Exteriores argentino, Gustavo Rodolfo Zlauvinen, reiteró en su intervención ante la asamblea los "legítimos derechos de soberanía" de Argentina "sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes".



También, en la sesión realizada en la ciudad colombiana de Medellín, abogó por la necesidad de encontrar una "solución pacífica y definitiva a esta prolongada disputa".



"Han pasado 186 años desde que se produjo la ocupación de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido a través de un acto de fuerza nunca consentido por mi país", recordó.



Zlauvinen además recordó que "ninguna de las 10 resoluciones de la ONU ni las más de 40 resoluciones del Comité de Descolonización hacen referencia al principio de libre determinación" de los habitantes de las Malvinas, un principio invocado por el Reino Unido.



"La libre determinación no puede ser usada para quebrantar la integridad de un Estado preexistente", dijo el funcionario de Cancillería, quien definió la controversia como "una cuestión especial y particular que debe ser resuelta mediante negociaciones entre Argentina y el Reino Unido".



Zlauvinen destacó además que durante el Gobierno del presidente Mauricio Macri, se han conseguido algunos hechos significativos, como la identificación de soldados argentinos en el Cementerio de Darwin en las Malvinas.



En ese sentido, precisó que han podido "identificar a 113 de los 122 soldados que yacen allí" y sus familiares, "gracias a la colaboración de los dos Gobiernos, pudieron viajar a las Malvinas en dos oportunidades, siendo la última el 13 de marzo pasado".



El diplomático advirtió que que "es motivo de preocupación" la "falta de progreso" para un diálogo con el Reino Unido, "a pesar de la voluntad de diálogo de los distintos Gobiernos argentinos".



Por ello, exhortó al Reino Unido a asumir un "compromiso en materia de descolonización", pues "el paso del tiempo no ha mermado la validez de nuestro reclamo".



A su vez el canciller de Bolivia, Diego Pary Rodríguez, sostuvo que "situaciones coloniales resultan incompatibles con los ideales de paz" y pidió "una solución justa, pacífica y definitiva a esta controversia internacional".



Por su parte, el canciller chileno, Teodoro Ribera, expresó "el firme respaldo a los legítimos derechos de Argentina en la disputa de la soberanía" de las Malvinas y solicitó en nombre de su Gobierno "la aprobación de esta resolución por aclamación", lo que fue acatado por la Asamblea General.