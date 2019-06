Unos históricos Jaguares se metieron en la gran final

Vapulearon en Vélez a los australianos de Brumbies por 39 a 7 y ahora jugarán contra el ganador de Crusaders-Hurricanes

| Publicado en Edición Impresa

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

En el marco de la primera semifinal del Súper Rugby, Jaguares frente a los Brumbies australianos y de esta forma. El encuentro se disputó en la cancha de Vélez Sarsfield ante más de 31.000 personas y se convirtió en el encuentro de mayor convocatoria en la historia de la joven franquicia argentina que participa del torneo más competitivo del plantea rugby desde el año 2016.

Tuvo un arranque demoledor con jugadas de absoluta presión, sin dejar respirar a los australianos que en los primeros veinte minutos les costó muchísimo hace pie. El plan de juego de la franquicia argentina estuvo claro: mucha presión en la salida y una vez con pelota recuperada, no titubear. Así llegó el try de Tomás Cubelli (ex jugador de Brumbies) que facturó una pelota suelta en la defensa aussie.

La presión argentina en campo de Brumbies no solo continuó sino que se intensificó, los visitantes no pudieron sostener y sufrieron la puntería del eficaz Tito Díaz Bonilla. Y si tenemos en cuenta que Jaguares siguió siendo una tromba, no asombró un nuevo try: esta vez por intermedio de Tomás Lavanini que visitó el in goal de Brumbies justo en la cabecera que da espaldas a la Autopista 25 de Mayo. Otra conversión de Díaz Bonilla y en 20 minutos: un score de 20-0 para poner distancias prematuras y en estado de frenesí a la multitud que reventó el estadio de Vélez.

Tackle, tackle y más tackle para golpear a un sorprendido conjunto australiano que llegaba a Vélez con siete victorias en fila. Jaguares mostró en la primera etapa un buen scrum, mejor line (robaron cuatro pelota en l hilera de Brumbies), unos backs picantísimos y una conducción del tándem Cubelli-Díaz Bonilla que fue de alto vuelo, algo que sirvió para sintetizar que el quince de Gonzalo Quesada tuviera un periplo inicial rayano a la perfección que solo se vio manchado con el try sobre la chicharra de Folau Fainga’a que Christian Lealiifano convirtió para cerrar un parcial beneficioso para los argentinos: 20-7.

El segundo tiempo mostró en el comienzo más de lo mismo: Jaguares lanzado en ataque y obligando a los Brumbies a cometer errores, aunque la paridad fue la tónica de los 10 minutos iniciales del periplo final. Solo se rompió con esa pelota que perdió Brumbies en ataque y en una contra letal, Orlando metió un try de aquellos tras una corrida fenomenal de Matías Moroni. Más que sorpresa en los rostros australianos y por primera vez desde que juegan de local en esta cancha, Jaguares sintió el fervor como nunca de la multitud.

Porque siguió siendo una máquina aceitada de rugby y los motores afinaron como en la mejor de las noches, el tucumano Matías Orlando volvió a demostrar que está en un nivel tremendo y a puro coraje rompió la defensa para meter un doblete en la fría noche de Liniers. El try del rosarino Emiliano Bofelli solo le puso la frutilla a un postre descomunal hecho en una de las noches históricas del rugby argentino. Fue 39-7 sobre Brumbies que se volvió a Australia sin haber encontrado el juego para hacerle frente a un rival que lo demolió. Jaguares jugará por primera vez en su historia la final del campeonato más importante del mundo a nivel franquicias, el rugby argentino lo grita bien fuerte y el próximo sábado irán por toda la gloria.