Trump aconseja a Reino Unido avanzar hacia un Brexit sin acuerdo y no pagar sus deudas

El mandatario estadounidense también aseguró que el ex ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson sería “un excelente” relevo de la primera ministra Theresa May

| Publicado en Edición Impresa

LONDRES

El presidente estadounidense, Donald Trump, terció en el Brexit al recomendar a Reino Unido que se vaya por las malas de la Unión Europea (UE), un día antes del inicio de su visita de Estado al país europeo.

“Si no consiguen lo que quieren, me iría”, dijo Trump en declaraciones al periódico británico Sunday Times. “Si no consigues el trato que quieres, si no obtienes un trato justo, entonces te marchas”, insistió Trump, que hoy inicia una visita oficial de tres días al Reino Unido.

Estas declaraciones se producen después de que Trump usara otra entrevista para afirmar que el ex ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson sería “un excelente” sustituto de la primera ministra Theresa May, que acaba de anunciar su dimisión por no haber conseguido vender su acuerdo con la Unión Europea al Parlamento británico.

Reino Unido recibirá a Trump esta semana con los mayores honores, los de una visita de Estado. El invitado será huésped de la reina Isabel II y se alojará en el palacio de Buckingham, donde hoy se le ofrecerá un banquete.

Esta visita venía siendo aplazada y se esperan también grandes protestas. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, archienemigo de Trump, denunció su carácter “divisivo”, y la oposición no acudirá al banquete.

“YO NO PAGARÍA”

Trump fue más allá en la entrevista al recomendar a Londres no pagar la factura que acordó con Bruselas por los compromisos presupuestarios existentes y otros conceptos.

“En su lugar, no pagaría” 39.000 millones de libras (unos 50.000 millones de dólares), agregó en referencia a lo que Reino Unido tendría que desembolsar por el presupuesto plurianual europeo en curso (2014-2020).

May llegó a un acuerdo de divorcio con Bruselas el pasado mes de noviembre, pero los diputados británicos lo han rechazado tres veces, obligándola a aplazar la fecha de salida del bloque en dos ocasiones.

Ahora, la premier ha dimitido, y su Partido Conservador ha iniciado el proceso de hallar un nuevo líder, con 13 candidatos ya declarados.

Johnson, uno de los favoritos, es de los muchos que ha dicho que Gran Bretaña debería abandonar la UE el 31 de octubre con o sin un acuerdo.

Los conservadores están bajo la presión del Partido del Brexit, el último vehículo político del líder populista antieuropeo Nigel Farage, que ganó las elecciones al Parlamento europeo el mes pasado.

Trump también habló de Farage, afirmando que el gobierno británico había cometido un “error” al no integrarlo en las negociaciones con la Unión Europea. “Me gusta mucho Nigel. Tiene mucho que ofrecer”, destacó.

La futura relación comercial de Reino Unido con EE UU será crucial para la prosperidad del país tras el Brexit, y probablemente será parte de las conversaciones de Trump con May en Downing Street esta semana.

La campaña a favor del Brexit dio por descontado que “la relación especial” histórica con EE UU le valdría un acuerdo de libre comercio, pero hay voces que temen que Reino Unido se vea obligado a aceptar un acuerdo desequilibrado, dada la postura “America First” (EE UU primero) de Trump.

El embajador de EE UU en Gran Bretaña, Woody Johnson, dijo a la BBC que Washington ya estaba preparando el camino para un acuerdo comercial, y que se haría “tan rápidamente como cualquier otro acuerdo que hayamos tenido”.

Dijo que esperaba que Gran Bretaña se abriera a los productos agrícolas estadounidenses, y cuando se le preguntó por el acceso de las empresas estadounidenses al preciado servicio de salud estatal británico -una posibilidad polémica-, dijo que “todas las cosas que se comercian estarán sobre la mesa”.

AGENDA EN GRAN BRETAÑA

Como se dijo, la reina Isabel II recibirá hoy a Trump, su familia y su equipo de seguridad, en un día completo de ceremonias y brindis que culminarán con un banquete en el Palacio de Buckingham.

Esta tarde, el príncipe Carlos y su esposa Camila agasajarán al mandatario y a su esposa Melania con un té formal, lo cual juntará a un futuro rey que ha advertido durante años sobre los peligros del cambio climático y a un presidente que está desmantelando activamente las políticas estadounidenses diseñadas para combatir el calentamiento global.

En el aspecto político, Trump se reunirá mañana martes con la primera ministra May que acaba de renunciar a su cargo. Si bien Trump dice ser amigo de May, la ha criticado duramente por la manera cómo Gran Bretaña ha llevado las negociaciones del Brexit con la Unión Europea.

POLÉMICA CON MEGHAN MARKLE

A todas las polémicas anteriores en su visita a Reino Unido, Trump suma una más. Ayer negó haber dicho que Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, era “desagradable”, pese a que circula una grabación que demuestra lo contrario, y culpó a los medios de generar “fake news” (noticias falsas).

Sin embargo, en la grabación se lo escucha referirse a Meghan con el término “nasty” (desagradable) cuando un periodista le dice al magnate que durante la campaña pasada la ex actriz había dicho que se mudaría a Canadá si Trump ganaba. (AFP, AP y EFE)