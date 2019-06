Los directores de Avengers preparan una serie del juego de cartas "Magic" para Netflix

Así lo informó la plataforma digital este lunes a través de un comunicado

Los hermanos Russo, que todavía están saboreando el reciente y descomunal éxito de su película "Avengers: Endgame", producirán para Netflix una serie de anime sobre el popular juego de cartas coleccionables "Magic: The Gathering", informó este lunes la plataforma digital en un comunicado.

Como productores ejecutivos, Joe y Anthony Russo se pondrán al frente de este proyecto en el que también está involucrada Wizards of The Coast, la compañía que comenzó a publicar en 1993 el juego "Magic: The Gathering", y los estudios Allspark Animation, Octopie y Bardel Entertainment.

"Hemos sido enormes fans y jugadores de 'Magic: The Gathering' desde que salió, así que poder ayudar a que estas historias cobren vida a través de la animación es un proyecto de verdadera pasión para nosotros", dijeron los Russo.

"'Magic' es una querida y global franquicia con una tremendamente comprometida base de seguidores que ha continuado creciendo en los últimos 25 años", dijo el jefe de programación de anime de Netflix, John Derderian.

"No hay nadie más apropiado para llevar esta historia al público en todo el mundo que Joe y Anthony Russo", añadió el ejecutivo de la compañía de "streaming" (emisión en línea).

Los Russo vienen de triunfar a lo grande con "Avengers: Endgame", la esperada película de Marvel Studios que, con 2.714 millones de dólares recaudados desde su estreno a finales de abril, es la segunda cinta más taquillera de la historia.

Este extraordinario resultado comercial en todo el mundo coloca a "Avengers: Endgame" solo por detrás de "Avatar" (2009), que todavía tiene el récord global con 2.788 millones de dólares.

Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman, Chris Pratt o Zoe Saldaña aparecen en este filme en el que los superhéroes que siguen con vida tras "Avengers: Infinity War" (2018) tratan de derrotar al malvado y, en apariencia invencible, Thanos (Josh Brolin).

La filmografía de los Russo como directores también incluye películas como "You, Me and Dupree" (2006), "Captain America: The Winter Soldier" (2014) o "Captain America: Civil War" (2016).