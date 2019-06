La dirigencia de Cambaceres confirmó que Jorge Casanueva continuará como entrenador

Después de la reunión que las partes mantuvieron el sábado por la noche, en la sede social, se despejaron todas las dudas

Se despejaron todas las dudas en Defensores de Cambaceres, en torno a la continuidad de cuerpo técnico que lidera Jorge Casanueva.

El sábado por la noche, y después de que las partes se reunieron nuevamente en la sede social, los dirigentes confirmaron de manera oficial que Casanueva y sus colaboradores seguirán al frente del plantel superior de Cambaceres, que viene de cerrar un primer semestre para el olvido, al finalizar último en el campeonato.

Si bien los resultados no estuvieron a la par de las exigencias, la dirigencia creyó que lo más conveniente era apostar nuevamente por un proyecto, que de ahora en adelante no deberá tener errores, ni grietas, sino resultados inmediatos, ya que el objetivo es ascender directamente a la Primera C, divisional a la que todos quieren recuperar después de un pésimo torneo donde la frustración envolvió a todos.

Durante la reunión celebrada el sábado por la noche, se terminaron de ajustar los detalles finales de una continuidad que ya estaba hablada, pero que había entrado en un mar de dudas después de concluido el campeonato.

Ni los dirigentes ni el propio Jorge Casanueva querían adelantar cómo iba a terminar esta historia. Algunos decían por lo bajo que la continuidad estaba asegurada; mientras que otros, mantenían sus dudas.

Finalmente, la ratificación oficial llegó el sábado pasadas las 23, por lo que ahora, solo sirve diagramar el trabajo de la pretemporada y los refuerzos que van a llegar para conformar un plantel que buscará el ascenso a cualquier precio.

EL 17 DE JUNIO LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS

Después de quedar sellada la continuidad de Jorge Casanueva, ahora el trabajo estará centrado en planificar la pretemporada.

De acuerdo a lo que le informaron a este diario, los jugadores regresarán a las prácticas el lunes 17 de junio.

Ese día, arrancará la ilusión de un equipo que pretende recuperar su identidad y volver a las fuentes. Ya no habrá margen de error porque lo que sucedió en el torneo pasada deberá servir de aprendizaje para no repetir aquella frustración deportiva que pegó muy fuerte en el corazón de todos los que componen la familia de Cambaceres.

En cuanto a los jugadores que no van a continuar y los que llegarán como refuerzos, todavía no hay nada definido, pues se esperará hasta el 16 de junio para empezar a definir esas cuestiones.

Por lo pronto, la idea es sumar al grupo jugadores de jerarquía y apostar fuerte al ascenso.