Massa y Urtubey toman distancia de un posible acuerdo electoral con Vidal

El líder del Frente Renovador negó un encuentro con la Gobernadora. El mandatario salteño, igual se mantuvo más ambiguo

En medio de una jornada que los tuvo en el centro de todo tipo de especulaciones, el salteño Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa salieron ayer a tomar distancia de un posible acuerdo electoral con María Eugenia Vidal a través de una reforma a la legislación electoral que permita a los dos dirigentes de Alternativa Federal llevar pegada la boleta de la gobernadora bonaerense de Cambiemos.

Con distintos estilos, Massa y Urtubey se desmarcaron de ese posible escenario, con distintos estilos e intervenciones.

Massa fue el primero en reaccionar, luego de que el pasado lunes a la noche estallara la novedad de que la Casa Rosada había dado aval a la gobernadora Vidal para negociar un posible acuerdo que, a través del sistema de colectoras, permita adherir su boleta de candidata en provincia de Buenos Aires a varios postulantes presidenciales además de Mauricio Macri, básicamente los de Alternativa Federal.

El líder del Frente Renovador usó su cuenta de la red social Twitter para desmentir una versión que circuló con fuerza ayer al mediodía sobre una reunión entre él y Vidal para, supuestamente, avanzar con las negociaciones.

“No tengo prevista ninguna reunión con la Gobernadora Vidal”, dijo Massa desde su cuenta de Twitter, y agregó que “sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar”.

El que amplió sobre la postura del Frente Renovador fue el diputado Diego Bossio, uno de los principales asesores políticos de Massa.

“No aceptamos a Vidal en una colectora. Nosotros tenemos un proyecto que es crítico del gobierno de Mauricio Macri, y la gobernadora Vidal integra ese proyecto”, aseguró el jefe de campaña de Massa.

En ese escenario, la figura de Urtubey fue en torno a la cual circularon mayor cantidad de versiones., El salteño es uno de los dirigentes con candidatura presidencial lanzada de Alternativa Federal de mayor afinidad en la Casa Rosada.

El salteño formuló declaraciones en las que valoró la gestión de la gobernadora Vidal, pero negó estar negociando con Cambiemos la en la provincia de Buenos Aires. “Valoro mucho a la gobernadora Vidal, pero no he hablado con nadie del tema. Lo vi en los medios pero no me consta, no tengo la menor idea y no me parece responsable opinar de algo de lo que no participo”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que Vidal vaya en la boleta de Alternativa Federal.

“la ley no lo permite”

Además, el mandatario provincial del peronismo federal recordó que “la ley no permite ese tipo de cosas”, en referencia al decreto que había firmado el presidente Mauricio Macri que prohíbe las denominadas listas colectoras, al tiempo que destacó la necesidad de que cada provincia arme su lista “con total autonomía”.

“Nunca toleré que venga nadie de afuera de mi provincia a decirme cómo se arma la lista, yo no voy a tener un gobernador en Buenos Aires. La dirigencia de esa provincia tendrá el candidato que le parezca y me apoyará o no a mí”, sostuvo el funcionario.

En el marco de una conferencia de prensa organizada por la Fundación Konrad Adenauer, para que “la gente elija quién será el candidato de este frente” que se diferencia del kirchnerismo y de Cambiemos.

Además, se refirió a la situación del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien podría sumarse al kirchnerismo, y reiteró que “es incompatible tender acuerdos” con el espacio que lidera la senadora Cristina Kirchner y seguir perteneciendo a Alternativa Federal.

Horas más tarde, el gobernador salteño se mostró más ambiguo con respecto a la posibilidad de hacer un acuerdo electoral con Vidal, al señalar, en declaraciones a la prensa, que “los candidatos de cada provincia se definen en las provincias”.