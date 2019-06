“Estoy bien,”, aseguró Alberto Fernández pero seguirá internado

| Publicado en Edición Impresa

El precandidato presidencial kirchnerista Alberto Fernández quedó internado ayer en el Sanatorio Otamendi de esta capital para un chequeo general, informó el propio dirigente, quien aseguró que está “bien” y pidió “tranquilidad”.

“Estoy bien, quédensen tranquilos”, sostuvo el ex jefe de Gabinete en diálogo con el canal C5N.

Ayer había trascendido que el precandidato de Unidad Ciudadana estaba internado por un “tromboembolismo pulmonar e infarto en el pulmón izquierdo. Pero él mismo lo desmintió.

Fernández dijo que son “cosas de rutina” y que estaría internado dos días para que se le hagan todos los análisis.

El precandidato de Unidad Ciudadana -quien está acompañado en la fórmula por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- narró que “vine al Sanatorio Otamendi a hablar con mi médico de cabecera porque ando con una tos persistente hace 15 días, que me esta volviendo loco, y me dijo que me quede para hacer unos estudios”.

“’Quedate dos días a hacerte los estudios y después retomás la campaña’”, contó Fernández que le dijo su médico.

Tras insistir con que “está todo bien, no hay nada riesgoso”, le dijo al periodista Marcelo Zlotogwiazda que “quise hablar para desmitificar y sacar alguna locura de la cabeza de alguien. No hay ningún tema preocupante”. “Preferí hablar y que me escuchen para no generar ningún tipo de especulación, porque si sacamos un informe escrito siempre se abre lugar cualquier tipo de especulación”, amplió,