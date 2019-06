Denunciaron un abuso en una escuela de Gonnet

| Publicado en Edición Impresa

Una vecina de City Bell denunció que su hija de 14 años fue abusada sexualmente por un joven de 16, dentro de un colegio de Gonnet al que concurren los dos.

Según informó la denunciante, Noelia (34), el incidente ocurrió el 16 de mayo último en la Escuela Secundaria Nº 83, situada en 25 y 495.

Detalló a este diario que el acusado cursa el 6º año en la misma escuela, pero en el turno noche, y aquel día apareció en el edificio “a las 4 de la tarde, un rato antes de que mi hija saliera del colegio”, al que concurre “en el turno tarde”.

Según explicó la madre de la alumna, “este pibe la vio cuando ella se dirigía hacia el baño. La abrazó de atrás y le apretó fuertemente los pechos. Después intentó besarla, pero ella lo evitó pegándole un empujón”, expuso.

Acotó que la adolescente “enseguida se puso a llorar, por lo violenta que fue la situación. Y le contó a chicos del 6º años del turno tarde y a una maestra”.

Noelia criticó que al momento de ingresar el agresor al establecimiento “la puerta de entrada de la escuela estaba abierta de par en par, como posteriormente lo comprobé yo misma en otra ocasión y tomé la foto correspondiente como prueba”.

“Por eso este chico pudo entrar, como podría haberlo hecho un delincuente o algún otro extraño”, completó.

“LE DIO UNA CARTA DE AMOR”

Noelia reveló que “este mismo pibe “el 25 de abril pasado le dio a mi hija una carta de amor, donde le escribió que era la más hermosa del colegio, que quería ir un sábado a la República de los Niños con ella y le preguntó si tenía novio”, además de su nombre y mostrarse interesado en aspectos de su vida.

“Ahora mi hija y yo tenemos miedo, porque el chico parece obsesionado con ella. Hice la denuncia en la comisaría de Gonnet y me aconsejaron que fuera a la DDI, para que se aboquen al tema en el área de Delitos Sexuales. Pero me dijeron que no podían hacer nada si no hubo acceso carnal”, aseguró.

PERIMETRAL

Ante la situación planteada, Noelia anticipó que en los próximos días recurrirá a la Justicia para que otorgue una restricción perimetral que mantenga alejado al adolescente de su hija.

Al dar detalles sobre otras situaciones que, según dice, se viven en el colegio, indicó que la menor viene padeciendo “bullying de parte de otras compañeras”, que “desde el año pasado la agreden verbalmente en forma constante”.

Aclaró que las autoridades del colegio están al tanto de estos incidentes.