Beatriz Salomón fue internada por complicaciones de su enfermedad

La actriz llegó al Hospital Fernández, en la ciudad de Buenos Aires, con fuertes dolores abdominales

Beatriz Salomón fue internada nuevamente en medio del tratamiento que lleva adelante para combatir el cáncer. Se encuentra en el Hospital Fernández, donde está acompañada por su familia y amigos a la espera del alta.

En detalle, la ex vedette y actriz llegó hasta la institución médica para hacerse una extracción de sangre, pero al verla con fuertes dolores abdominales, los médicos decidieron dejarla internada, según trascendió.

Salomón se realizó en el último tiempo 12 sesiones de quimioterapia y cumplía con rehabilitación ambulatoria en su casa.

En abril, la artista visitó la mesa de Mirtha Legrand y habló de su estado de salud: "Estoy mejor. Ha sido un año terrible porque es muy cruenta esta enfermedad, es terrible. Me salieron bien los análisis de sangre, eso es importante".

Asimismo, en ese marco reveló el acercamiento con su ex marido, Alberto Ferriols: "Hubo un pequeño acercamiento, porque con la historia de que yo me enfermé, yo no podía cumplir las rutinas que tiene que cumplir un padre o madre. Así que tuvimos una charla y él se empezó a ocupar de las nenas. Es muy importante para ellas su presencia".