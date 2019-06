El pan ya se paga $100 el kilo y cambian hábitos de consumo

En algunos comercios de la Ciudad se da esta situación. Se habla de clientes que van menos a la panadería o compran por unidad. Otros hacen su propio pan

| Publicado en Edición Impresa

Ana Clara (19, estudiante) “ Desde hace unos meses cocino mi propio pan. Empecé haciéndolo como una prueba después de dos años de estudiar pastelería, pero se convirtió en una rutina cuando cada vez más familiares empezaron a encargarme panes. Me cuesta menos de la mitad de lo que me costaría en una panadería.

Desde hace unos meses Ana Clara (19) cocina su propio pan. Lo que empezó como una prueba después de dos años de estudiar pastelería, se convirtió en una rutina cuando cada vez más familiares comenzaron a encargarle panes. A Ana Clara no le sorprende: en momentos en que el kilo de pan alcanzó los 100 pesos en numerosas panaderías platenses -mientras otras resignan rentabilidad para mantenerlo a precios que rondan los 80 pesos- Ana Clara sabe que con esos 100 pesos hace más de dos kilos y medio de pan cada vez que se pone a cocinar.

La estrategia de Ana Clara no es la única. Jairo Aparicio, al frente de una panadería céntrica “donde el pan se vende por ahora a 80 pesos, aunque ganemos un poco menos”, dice que muchos clientes abandonaron en los últimos meses el hábito de comprar uno o medio kilo de pan y optan por pedir un determinado número de piezas.

El “dame dos pancitos”, dice Aparicio, se hace cada vez más frecuente a medida que el precio del kilo se acerca a los 100 pesos en cada vez más panaderías.

“El impacto del pan a 100 pesos no es sólo psicológico. Da de lleno en nuestra dieta, en la que el pan no sólo tiene un lugar destacadísimo, sino que ha sido históricamente el producto más accesible, el más barato”, dice Susana Andrada, presidente del Centro de Educación del Consumidor (CEC) en diálogo con este diario. Y agrega “como pasa en Italia, en Francia o en España, el pan en Argentina forma parte de cada comida. Que cueste $100 tiene un impacto importante, porque es un alimento irreemplazable. La gente lo sigue consumiendo, pero lo dosifica”.

Las razones por las cuales el kilo de pan alcanzó a los 100 pesos son varias, indican los empresarios del sector. Entre las principales se cuenta el alto costo de los servicios, como la luz y el gas, aunque el elemento de mayor peso fue el reciente aumento del 10% en las harinas, principal materia prima de la industria.

Desde el Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires reclaman una mesa de negociación con el gobierno para bajar el precio del pan y para que se implementen controles de precios en la cadena del trigo. El dato que manejan los panaderos es que la harina que se exporta a Estados Unidos se paga en Chicago a razón de 180 dólares la tonelada, mientras que en nuestro país el valor ronda los 210.

Los panaderos describen una crisis profunda que arrastró al cierre a más de mil panaderías en todo el país desde 2015 hasta hoy.

En un comunicado emitido en los últimos días por esa entidad se destaca que el precio de la harina aumentó en los últimos días un 10%, pero que en puntos de reventa se paga hasta un 25% más.

En el mismo documento reclaman “controles en toda la cadena de comercialización, desde el trigo a la panadería, como así también la baja de tarifas del gas para la industria”. El escenario inmediato que vislumbran los dirigentes de los panaderos no es alentador. Temen que, “ante un escenario de precios liberados”, los costos sigan creciendo, el precio del pan continúe aumentando y más establecimientos se vean obligados a bajar la persiana.

En ese marco, desde el Centro de Industriales Panaderos se promueve que los eslabones de la cadena de comercialización, incluyendo a panaderos, molineros y productores trigueros se sienten a una mesa de negociación impulsada por el gobierno.

José Alvarez, dirigente de esa entidad, destacó que en los últimos meses los panaderos absorbieron los aumentos para evitar trasladarlos al precio final del pan, pero afirman que esa situación ya no se puede sostener porque los costos se siguen incrementando.

Es un panorama similar al que describen desde panaderías platenses donde todavía mantienen el precio del kilo de pan entre los 64 y los 80 pesos pesos a a costa de resignar rentabilidad.

“Por ahora mantengo el kilo a 64 pesos para seguir vendiendo. Aún así, en el negocio se nota que la gente compra menos”, dice Rocío Pérez desde una panadería céntrica, aunque agrega que no sabe cuánto tiempo va a poder mantener ese precio.

“A mi me aumentaron la harina, pero me da miedo trasladar ese aumento al pan, porque es mucho. Para conservar la rentabilidad debería vender el kilo a cien, pero lo mantengo a 80. No sé cuánto tiempo voy a poder mantenerlo así, pero en todas las panaderías se nota que la gente compra cada vez menos, una tendencia que advertimos hace por lo menos un año”, dice Jairo Aparicio desde su céntrico comercio en nuestra ciudad.