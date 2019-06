Fue a una inmobiliaria con quejas y terminó golpeada

| Publicado en Edición Impresa

Hace cuatro años, una mujer de 51 alquiló una casa de barrio Norte con una inmobiliaria de esa zona. Pero, según denunció, en todo ese lapso debió plantear en varias ocasiones sus quejas “por diversas falencias de la vivienda”.

Según la exposición que radicó en la comisaría Segunda la protagonista de esta historia, Lorena Tomassone (51), en la tarde del jueves aquellos reclamos derivaron en un ataque a golpes contra ella.

Ayer, todavía sensibilizada por la situación, Tomassone le contó a EL DIA que el presunto responsable de la violencia física y verbal que padeció fue un martillero de una inmobiliaria que está en la zona de 12 y 41.

UN TARDE DE FURIA

Puntualizó que “este hombre se enojó porque, cansada de que nunca tuviera en cuenta los problemas de mantenimiento que tiene la casa que alquilé, le llevé el contrato y le pedí que redactara la rescisión, que me entregara el pagaré del depósito que hice en su momento y el recibo de este mes”.

Siempre en base a lo afirmado por la denunciante, “en ese momento me dijo `pará, parà`, se levantó de su escritorio y me agarró fuerte de un brazo, llevándome así hasta la entrada, donde me empujó contra el blíndex del frente, me lastimó el cuello y en un forcejeo terminó sacándome el saco y una blusa, por lo que quedé en corpiño”.

También aseguró que “en esos instantes me pegó un rodillazo y sentí una patada en un tobillo”.

La mujer señaló que inmediatamente después el agresor “abrió la puerta y me empujó a la calle. Luego tuve que pedirle que me devolviera la cartera y el contrato, que habían quedado dentro de la inmobiliaria”, cosa que hizo, según la denunciante, aunque “de mala manera”.

Tomassone citó que, dolorida y en shock nervioso, fue asistida primero por algunas personas que pasaban por el lugar. “Luego vino una ambulancia, cuyos médicos me atendieron y me contuvieron”, resaltó. Y acotó: “Además fue la Policía”.

Sobre las lesiones que sufrió por el incidente, detalló que “me duelen todavía mucho la rodilla, un tobillo, un muslo y el cuello, tengo la mandíbula inflamada y grandes moretones en un brazo”.

“Fui a Cuerpo Médico de Policía para que constataran todo esto y además al Hospital Español, donde me hicieron placas” que confirmaron la ausencia de fracturas, agregó.

Sobre la casa alquilada, señaló que “está en 38 entre 11 y 12, tuve problemas con el agua y con paredes por la humedad, entre otras cosas. Pero este hombre nunca reconoció nada y hasta me vino tomando el pelo. Ya puse una abogada”.