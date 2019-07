Tras el apagón en la zona Norte ya llegan las facturas de Edelap con saldo cero

Se trata de la primera tanda de usuarios que recibieron las boletas en las últimas horas en el sector que sufrió la falla energética

Los usuarios perjudicados por el extenso apagón que afectó, ya sobre el final del mes pasado, la zona norte de la Ciudad, comenzaron a recibir las facturas con monto a pagar “0”. Si bien no corre la misma suerte la totalidad de los vecinos que sufrieron el demoledor corte de luz porque hay boletas que fueron emitidas por Edelap antes de la resolución del OCEBA que obliga a la empresa a un resarcimiento por la prolongada falta de energía, en el próximo vencimiento se completará la compensación para el resto de las familias que se quedaron a oscuras.

Así como numerosos vecinos dieron a conocer a este medio que la última boleta les llegó ya con la compensación y no tendrán que abonar nada del último período facturado, otros usuarios se quejaron porque no recibieron el beneficio. “Me mandaron una factura de más de 1.600 pesos, después de que en mi casa estuvimos sin luz cinco días enteros, dando vueltas entre los familiares y sin ni siquiera contar con la energía que algunos de mis vecinos recibían a través de generadores que instaló Edelap”, planteó entre enojada y preocupada por no haber estado contemplada en el resarcimiento una usuaria de la calle 446 entre 24 y 25, en el límite entre City Bell y Villa Elisa.

La prestataria del suministro de luz explicó a través de sus voceros que los usuarios afectados por el corte que en algunos casos duró hasta cinco días si no recibieron este mes la factura con el monto “0” tendrán la eximición del pago para el próximo período. Ocurre que la liquidación del consumo y los cargos por el servicio se lleva a cabo todos los días y algunas de las boletas se emitieron antes de conocerse la resolución del ente regulador. “Esas facturas están vigentes”, informaron en la empresa, por lo que los vecinos en esa situación deben pagar los importes facturados. No obstante, se resaltó, “recibirán la siguiente con monto 0”.

Desde la distribuidora se remarcó que los vecinos damnificados por la interrupción del servicio eléctrico no tienen que realizar ningún trámite para percibir el resarcimiento. En ese sentido, se subrayó que “el universo de usuarios está claramente determinado” y se aclaró, asimismo, que la compensación determinada por el gobierno provincial abarca a los residentes de las localidades de Hernández, Gorina, Villa Castells, Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Arturo Seguí, es decir, de todo el sector norte platense, que padecieron el apagón. La reparación, se reiteró, es “automática”.

El largo corte del servicio eléctrico arrancó el 22 de junio pasado y, como se dijo, se mantuvo varios días. En el arranque afectó a unos 51 mil usuarios y fueron alrededor de 20 mil los que soportaron hasta cinco jornadas consecutivas sin energía. También se dejó en claro que la reparación con factura “0 pesos” por un mes corre para el total de los vecinos que vivieron el apagón.

De acuerdo a lo que se señaló desde el OCEBA oportunamente, este resarcimiento es independiente de los reclamos que los usuarios realicen ante EDELAP por la pérdida de mercadería o el daño que pudiera haber sufrido algún electrodoméstico de la vivienda o el comercio afectados.