Los dichos de Messi siguen dejando tela para cortar: ahora habló el "Pupi" Zanetti

El ex lateral del seleccionado argentino se refirió a las acusaciones directas que lanzó el Diez de la selección a la Conmebol por diferentes fallos arbitrales

El vicepresidente de Inter de Italia Javier Zanetti expresó hoy que Lionel Messi "habló desde su bronca" luego del triunfo ante Chile por Copa América con acusaciones directas a la Conmebol por diferentes fallos arbitrales.

"Lo conozco muy bien y sé lo que siente por el seleccionado. En algunas de sus declaraciones habló desde su bronca. Él tiene que ser como es, no perder su esencia y hacer lo que siente", manifestó Zanetti en diálogo con TyC Sports.

"Lo que más me gustó fue que dijo que hay que apoyar a estos chicos porque ve un futuro. Si viene de uno como él da la pauta de que podemos tener un futuro importante", agregó el ex lateral del seleccionado argentino.

Zanetti también pidió la intervención de las autoridades de la AFA. "Después de todo lo que se dijo esperemos que algún dirigente importante pueda dar una explicación y cuál es la idea desde la AFA a todo lo que pasó", agregó el ex Banfield.

El "Pupi" consideró que el VAR "necesita tiempo" a propósito de su reciente implementación.

"Lo que más me llamó la atención en la Copa América es que no se utilizó de manera correcta. Hoy tenés las herramientas para poder corregir errores y no se hizo", concluyó.