En una pyme de Pilar, Massa apuntó contra Macri y Vidal

El jefe del Frente Renovador y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, arrancó su campaña en territorio bonaerense con una visita al partido de Pilar, donde en una pyme criticó las políticas económicas del Gobierno nacional.



Junto al precandidato a Intendente de Pilar, Federico Achával, Massa dijo que "esta es otra de las industrias que está sufriendo el modelo económico del Gobierno".



Y agregó: "Son 130 trabajadores que están sosteniendo una empresa que está en crisis, como están en crisis las Pymes argentinas por un Gobierno y un modelo económico que es insensible a la realidad del mundo del trabajo".



Luego apuntó directamente al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: "El fracaso de Macri y Vidal está poniendo en jaque a las Pymes del país", sentenció.



"Este es un modelo económico que está apagando el mercado interno, que hace que todos los días cierren de 40 a 100 Pymes y todos los días entre 700 y 1.000 personas pierdan su puesto de trabajo. Con los aumentos de luz y de gas, el Gobierno enriqueció a 10 empresas y perjudicó al 70% de la economía argentina, que es la economía Pyme", indicó el ex intendente de Tigre.



Ante los empleados de la cerealera "Tres Arroyos", ubicada en el Parque Industrial de Pilar, el jefe del FR aseguró que "el 11 de diciembre cada persiana que hoy está bajando la vamos a volver a levantar. Vamos a poner de pie la industria. El trabajo y la producción son el camino para salir de la pobreza. Vamos a poner de pie la industria. Vamos a poner de pie a la Argentina".



Y cerró su visita manifestando su apoyo a la precandidatura de Achával: "No tengo dudas de que Federico va a ser el próximo intendente de Pilar. Y no tengo dudas de que será un gran intendente", auguró.