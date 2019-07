En el oficialismo admiten que arrancan “corriendo desde atrás” al peronismo

Macri, Pichetto y Vidal lanzaron un llamado a “no volver al pasado” en las próximas elecciones. En tanto, el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba dijo que “no es imposible” que se pueda ganar en primera vuelta.

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO SPEZZAPRIA

@mnspezzapria

El oficialismo encara la campaña electoral hacia las PASO del 11 de agosto “corriendo de atrás” en las encuestas al opositor Frente de Todos. Así lo admitieron ayer los principales referentes de Juntos por el Cambio en un encuentro de candidatos a nivel nacional que se realizó en el complejo porteño Parque Norte. Allí hablaron el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.

También fueron de la partida el compañero de fórmula de Macri, el senador peronista Miguel Pichetto; y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Ambos dieron los discursos más efusivos de la jornada, según pudo constatar EL DIA. A su vez, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el asesor Jaime Durán Barba bajaron línea sobre la estrategia de campaña que implementará el oficialismo en el mes próximo.

Si bien los candidatos oficialistas reconocieron que están debajo del peronismo kirchnerista en los sondeos –”estamos unos puntitos abajo”, dijo Cristian Ritondo, ministro bonaerense y postulante a diputado nacional-, también se mostraron confiados en recortar la ventaja opositora sobre el diagnóstico de que pasó la peor parte de la crisis económica y ahora “hay otra capacidad de escucha” en la población, como sostuvo Macri.

Vidal, por su parte, comparó su gestión con los últimos 28 años de gobiernos peronistas en la Provincia. “Quisieron hacernos creer que teníamos que vivir en Chernobyl para siempre”, enfatizó la Gobernadora al responsabilizar al PJ por el estado de la infraestructura bonaerense y de sus instituciones, como la Policía bonaerense, sobre la que advirtió que “no se puede autogobernar”.

En su intervención previa a la de Macri, Vidal dijo además que el Presidente “tuvo el coraje de encarar en la economía un camino difícil”, pero ponderó que los resultados podrán verse en su próxima gestión, si es que consigue la reelección. En todo momento, la Gobernadora insistió en poner en la vereda de enfrente a Cristina: “Cambiaron las caras pero siguen siendo los mismos”, aseguró.

En la misma línea se manifestó Pichetto. En un discurso potente, el compañero de fórmula de Macri la emprendió contra Axel Kicillof, el candidato a gobernador del Frente de Todos, al cuestionar su “conformación marxista” y advertir que si la oposición llega a ganar las elecciones, el próximo gobierno instaurará “un cepo” al dólar para volver “a una economía rígida”.

Pichetto también calificó a la Venezuela de Nicolás Maduro como “un régimen sangriento, una dictadura que está matando gente” y elogió a Macri por haber encarado una “diplomacia presidencial exitosa” con acuerdos como los que acaban de sellar el Mercosur con la Unión Europea. Por su parte, el Presidente dio el discurso de cierre en un tono más bajo, enfocado en algunos aspectos la gestión.

“Pocas elecciones vimos en el continente tan polarizadas. La gente piensa que va a elegir entre Macri y Cristina”

Jaime Durán Barba

Asesor presidencial

Pero también admitió que el último año se fue “muchas veces a dormir pensando en no caer en crisis como la de 2001”. Y recordó al fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, aunque destacó que Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio) tuvo la capacidad de salir del paso “más fortalecido”. Así, Macri agradeció el apoyo de sus socios radicales y de la CC, Elisa Carrió, quien ayer no estuvo en Parque Norte.

En cambio sí fue de la partida el presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien se mostró crítico con las decisiones económicas de Macri pero en definitiva lo apoyó, al afirmar que “venimos de tres años y medio dolorosísimos, pero muy necesarios para el futuro del país”. También habló ayer el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Mientras que el alcalde porteño Larreta disparó munición gruesa contra el kirchnerismo, como pocas veces lo hizo en el pasado. “Nos acabamos de enterar que dos facciones gremiales de ellos se cagaron a tiros en un frigorífico de San Fernando”, dijo en tono coloquial. Y arremetió contra el dirigente Juan Grabois, al que definió como el líder de un “grupo neo K” que intentó montar una carpa de protesta en el Obelisco.

Tras la presentación de ayer, Macri y Pichetto viajarán el viernes a Córdoba, mientras que Vidal saldrá de gira por Chivilcoy, General Arenales y Junín, donde volverá a encabezar un acto con el escenario 360. Allí también será de la partida María Luján Rey.