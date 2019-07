Se extienden las protestas en los colegios y se forma un “frente de comunidades escolares”

Padres, alumnos y docentes de distintas escuelas se unen por primera vez en una organización para reclamar por los problemas edilicios

Cada día que pasa se suman nuevas escuelas a las protestas por la falta de gas, en particular, y por problemas de infraestructura, en general. En ese marco, en los últimos días se formalizó el Frente de Comunidades Escolares de La Plata, del cual participan padres, asociaciones cooperadoras, docentes y alumnos de numerosos establecimientos educativos y el Movimiento de Unidad Secundaria (MUS), que reúne desde hace tiempo a más de una docena de centros de estudiantes secundarios.

Desde la cartera educativa bonaerense dijeron que el tema del gas “depende del Consejo Escolar” pues es el organismo que se ocupa de las “reparaciones menores”. En tanto, en materia de infraestructura señalaron que el ministerio y la Comuna -a través del Fondo Educativo- se encargan de las obras. “Desde ya que falta, pero se ha avanzado mucho”, consideraron.

Ayer se movilizaron padres y alumnos de los normales 2 y 3 y hoy harán lo propio los del Normal 1, junto con los de la Secundaria 9 y la Primaria 32. También sacaron a la calle sus reclamos los estudiantes del ex Comercial San Martín, las medias 9 y 12, el industrial Albert Thomas, y las primarias 8, 10 y 12, entre otras.

La comunidad del Normal 3 se hizo oír en los alrededores del colegio de 8 y 58. Padres y chicos del jardín de infantes, de la primaria y de la secundaria denunciaron “falencias de todo tipo” y reivindicaron el “reclamo conjunto” como “la única vía” para que les presten atención.

Mientras los estudiantes de la secundaria portaban una bandera que rezaba “contra el ajuste en la escuela pública”, madres de primaria contaron que “desde octubre del 2018 estamos sin medidor de gas. Los chicos y chicas están pasando la ola polar sin calefacción y no hay respuestas. Entrar a un aula a esta altura de las circunstancias y ver alumnos en clases con camperas y guantes es una fotografía que indigna. Pero a las autoridades parece importarles poco”, se quejó una mamá del nivel primario.

En la Secundaria Nº 31, más conocida como el ex Comercial San Martín, también hubo protestas de alumnos, quienes aseguraron que en el colegio de 46 entre 2 y 3 vienen “soportando las temperaturas bajo cero con las estufas apagadas” a raíz de “múltiples fallas en las conexiones de gas”.

“Hay filtraciones de gas y el olor se siente dentro de las aulas, con el riesgo que eso implica”, aseveró Elisa Bernardi, presidenta del centro de estudiantes, y añadió que “a todo ello se suma que hay ventanas rotas”.

Con un desayuno en la calle y un frazadazo, los alumnos del Normal 2 reclamaron, en la puerta del edificio escolar de diagonal 78 entre 4 y 5, por problemas de gas y de infraestructura en general.

Lejos de allí, en 495 y Camino Centenario, los problemas provocaron pérdida de días de clase. Por caso, en la Media 12 se encuentran directamente sin energía eléctrica. En tanto, en la Escuela Primaria 12 de City Bell quitaron el medidor de gas, según denunció Camila, madre de la Escuela 8 -diagonal 74 y 16- y una de las referentes del flamante Frente de Comunidades Escolares.

Las escuelas se unen

“Las comunidades del Jardín de Infantes 918, de la Primaria 8 y de la Secundaria 62, servicios que tienen problemas en común porque comparten edificio, hace tiempo que venimos reclamando con fuerza por los múltiples problemas de infraestructura que atravesamos”, resaltó Camila, para indicar que “como fruto de esa pelea conseguimos que se inicie una obra, a cargo de la DPIE (dirección provincial de infraestructura escolar). Pero como no existe mantenimiento, ya tenemos problemas de filtraciones en algunas paredes y en el gimnasio”, destacó.

La madre enumeró los déficits que acumulan: “Faltante de vidrios y policarbonatos, pisos rotos en la secundaria, mobiliario en pésimo estado, puertas deterioradas, carencia de artículos de limpieza -cero lavandina pese a que tuvimos dos casos de gripe A- y, sobre todo, serias deficiencias en las instalación eléctrica”.

¿Gas? “No, ahora nosotros no tenemos inconvenientes en ese sentido, pero en el marco del Frente de Comunidades Escolares (Cupep) vamos a reclamar en nombre de las otras escuelas”, advirtió, para explicar que el novedoso nucleamiento, que realizó su primera reunión el lunes de esta semana, apunta a “unir fuerzas para pedir por edificios escolares en condiciones en toda la Ciudad. La experiencia nos ha demostrado a todos que si no reclamamos nadie se preocupa, ya que, como dije, no hay un mantenimiento permanente de las escuelas, sino que se hacen cosas sueltas. Entonces, la idea es sumar todas las voces aunque el problema no nos toque; exigir escuelas en condiciones, más allá de cuál o cuáles estén en problemas”, aclaró Camila.

De hecho, eso vienen haciendo unos 15 centros de estudiantes secundarios hace tiempo. El denominado MUS (movimiento de unidad secundaria) agrupa a centros de escuelas públicas provinciales, privadas y hasta universitarias. Y ahora forma parte del Frente de Comunidades Escolares.

“Falta, pero se hizo mucho”

Ante la consulta de este diario sobre las medidas que se están tomando frente a las crecientes protestas por la falta de gas y por problemas edilicios en general, en la Dirección de Educación bonaerense indicaron que el tema del gas es competencia del Consejo Escolar, ya que es el que se ocupa de las “reparaciones menores”. Puntualmente, apuntaron que “el lunes o martes el Consejo le pedirá a Camuzzi Gas Pampeana que revise los trabajos realizados en el Normal 3. Una vez que la empresa corrobore que está todo en orden, se reconectará el servicio”, cortado desde octubre.

En cuanto a obras, consideraron que “si bien resta para llegar a cubrir la demanda, teniendo en cuenta que en la Ciudad hay más de 300 edificios, se hizo mucho. Hoy (por ayer) se dio respuesta a un reclamo histórico, como el de la ESB 37 de Arana (ver aparte). También se intervino en las primarias 10, 45, 7, 123, el maternal 3, las secundarias 43 y 37, el jardín 945, entre otros”, enumeraron.

