Bolsonaro contra el “candidato de Cristina”

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio un nuevo respaldo a la reelección de Mauricio Macri como jefe de Estado ya que “no” quiere que, ante un eventual cambio de gobierno, “Argentina siga la línea de Venezuela”, y anticipó un posible “roce” con el país en caso de que Alberto Fernández gane las elecciones.

“El candidato de Cristina Kirchner dijo que revisaría (el acuerdo) Mercosur-Unión Europea. Y eso trae problemas económicos para Brasil, para Argentina, para Uruguay y para Paraguay. Estamos enfocados en la economía. Un gobierno con la economía débil no se sustenta”, analizó el mandatario del país vecino en una entrevista con el diario Clarín publicada ayer.

En ese sentido, añadió: “Yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri, la verdad aliento apenas que Cristina Kirchner no vuelva al poder, sabiendo y teniendo conciencia que yo no voy a interferir políticamente en otro país”.

la visita a lula

Consultado sobre la visita del candidato presidencial del Frente de Todos al ex mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva en la prisión donde cumple una condena, Bolsonaro dijo que Alberto Fernández “demuestra un completo desconocimiento de lo que ocurre en Brasil” ya que “el PT (Partido de los Trabajadores) tenía un proyecto de poder, y para eso asaltó las empresas estatales”.

“El candidato de Cristina Kirchner no conoce la realidad brasileña. Aquí confiamos en nuestras instituciones. Lula fue condenado en tres instancias. Espero que Argentina reflexione mucho sobre esa visita a Lula de su candidato, así como en especial sobre el acuerdo que él quiere revisar”, remarcó el presidente brasileño.

Asimismo, advirtió: “Tengo la convicción de que, por las declaraciones del candidato de Cristina Kirchner, de revisar el (acuerdo) Mercosur (Unión Europea) y visitar aquí en Brasil un presidiario condenado por la justicia en tres instancias, es una señal que podemos tener un roce con Argentina que no queremos tener”.

Preguntado sobre si Cristina Fernández de Kirchner debería estar detenida en el marco de las causas por las cuales está procesada, Bolsonaro contestó: ‘Si ella será presa o no quien debe decidirlo es la justicia de Argentina. Nuestra justicia trabajó muy bien con los casos de corrupción”.