Gustavo Fernández, una historia de superación en el deporte y en la vida.

Cuando tenía un año y medio sufrió un infarto medular. A los 6 comenzó a jugar y hoy es el número uno en tenis adaptado

| Publicado en Edición Impresa

Si hay una historia de superación y admiración dentro del deporte es la de Gustavo Fernández. Con apenas un año y medio, sufrió un infarto medular que lo dejó paralítico de la cintura para abajo al caerse de una silla. Comenzó a jugar al tenis a los 6 años y a los 12 comenzó su carrera, cuando se inscribió en la Asociación Argentina de Tenis para ser jugador junior.

A pesar del accidente que sufrió, Gusti Fernández (hijo de Gustavo Ismael González, un gran jugador de básquet) no bajó los brazos y eligió el tenis para desarrollar su actividad. En los primeros tiempos no fue fácil, ya que el nacido hace 25 años en Río Tercero Córdoba, tuvo un proceso de adaptación, debido a que no es sencillo jugar al tenis en un silla de rueda.

Por tal motivo, el Lobito se fue haciendo camino al andar, nunca se dio por vencido y hoy se encuentran en lo más del tenis adaptado internacional tras haber recuperado el número 1 del ranking mundial después de conquistar el torneo de Wimbledon.

“Es un sueño hecho realidad”, dijo Fernández a la multitud durante la ceremonia de premiación en Wimbledon, luego de ganar su tercer título consecutivo de Grand Slam en la temporada. “Significa todo. Fue tan difícil de ganar, que nunca lo llegué a soñar. Que se haga realidad es abrumador”.

En un momento de la premiación, Gusti fue sorprendido por su sobrina -y también ahijada- Elena. La pequeña corrió todo la cancha y se unió en un abrazo enternecedor con su tío, que se encontraba emocionado hasta las lágrimas.

En lo que va de la temporada, Fernández acumula los tres Grand Slam de la temporada: Australia, Roland Garros y Wimbledon; mientras que ahora va por el US Open para completar la completar la “cuádruple” corona, que sería una hazaña para un tenista argentino.

Ni bien terminó el partido con el japonés Shingo Kunieda comenzaron a llegar las felicitaciones por las redes sociales. “Y ya que estamos con Wimbledon y hablando de fenómenos... Felicitaciones @gustifernandez4!!! Una bestia!!!”, tuiteó un tal Emanuel Ginóbili. Por su parte, Gabriela Sabatini se sumó a las felicitaciones desde la misma red social: “Impresionante!! @gustifernandez4. Campeón de @Wimbledon, enorme”. A esos saludos que revalorizaron lo conseguido por el cordobés se agregó David Nalbandian: “Seguís haciendo historia”, comentó el de Unquillo,

Luciana Aymar, Juan Pablo Sorin, Mariano Zabaleta, hasta el propio presidente Mauricio Macri se sumó a los saludos: “Un orgullo para todos los argentinos”, expresó, Boca (el club del cual Gustavo es hincha), Talleres, la Asociación Argentina de Tenis, la Agencia Córdoba Deportes y el Inadi (“Nuestro embajador se consagró campeón de tenis adaptado... ¡¡Felicitaciones campeón !!), entre tantos expresaron sus felicitaciones.

Gustavo Fernández, una historia de superación en el deporte y en la vida.