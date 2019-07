En distintos colegios de la Ciudad retomaron los frazadazos para pedir calefacción en las aulas

En distintos colegios de la Ciudad se llevaba a cabo este miércoles un nuevo frazadazo estudiantil en el marco de los reclamos por mejores condiciones edilicias. Entre estas, mientras las bajas temperaturas propia de la época vuelven a asediar, alumnos y alumnas volvieron a hacer hincapié en la falta de calefacción en las aulas, puesto que con el frío se hace muy difícil el dictado de clases.

Uno de los puntos de convocatoria era en la escuela Secundaria Nº 55, en 6 entre 72 y 73, en donde buscaban mediante una sentada que las autoridades del Consejo Escolar platense tomen nota de las múltiples falencias de infraestructura que padecen en este establecimiento educativo. Como primer punto, marcaron que hay aulas que no cuentan con calefacción. Además, los jóvenes tomaron apunte de filtraciones de agua y humedad tanto en los salones como en los baños, un problema que se agrava en los días de lluvia, y del deterioro de aberturas, paredes y techos.

En este marco, Andrea, madre de uno de los alumnos, aseguro que "el ministerio no responde a los reclamos de los directivos por los problemas edilicios", y agregó que "sanitariamente es un riesgo, porque hubo casos de gripe A y se pidió desinfección y nunca la mandaron. Los baños no pueden utilizarse. Se están pidiendo reformas para una nueva forma de trabajo con los alumnos y no responden a nada". "Mis hijos van a esas escuelas y lamentablemente es la única forma que sean escuchados", sostuvo sobre la medida de protesta.

Otro punto de manifestaciones era la escuela Secundaria 108, en la localidad de Ignacio Correa, donde alumnos, padres y docentes participarán este mediodía de un frazadazo "porque no tenemos conexión de gas y los chicos están teniendo clases nada más que media jornada por el frío que hace dentro de las aulas". "Desde el municipio no garantizaron el gas para después del receso de invierno", enfatizaron en medio de la incertidumbre y la preocupación.

Esta modalidad de frazadazo se desarrollaba en simultáneo en la Secundaria Nº 50, en 120 y 524, Tolosa, donde los chicos se convocaron a las 8.30 con el objetivo de pedir calefacción en las aulas. Al mismo tiempo, pusieron de manifiesto el problema de las filtraciones de agua que presentan los techos.