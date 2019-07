Arrancó en La Plata el juicio contra Esteche por sus dichos contra el Gobierno nacional

Está acusado de "apología del crimen" por decir que la administración de Macri "va a caer, vamos a ayudar a que se caiga porque gobierna contra el pueblo"

Fernando Burlando encabeza la defensa del ex dirigente social (Foto: Gonzalo Mainoldi-EL DIA)

El ex líder de Quebracho será juzgado por sus dichos contra el Gobierno nacional (Foto: Gonzalo Mainoldi-EL DIA)

Esta mañana se puso en marcha en los Tribunales platenses el juicio oral contra el ex dirigente de Quebracho Fernando Esteche, acusado de "apología del crimen" por declaraciones realizadas contra el gobierno de Mauricio Macri durante un acto en 2016.

El Juzgado Correccional Nº1 y la fiscal Victoria Huergo llevarán adelante la acusación por “apología del crimen” contra Esteche, para quien lo que se quiere penar es el derecho de opinión.

Esteche, actualmente detenido por la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, dijo en un acto de lanzamiento del partido Miles, realizado hace tres años, que el de Macri “es un gobierno que va a caer, que vamos a ayudar a que se caiga, porque gobierna contra el pueblo”.

En el mismo acto, donde también estuvieron el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto y el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, Esteche agregó que “estamos presentando una herramienta que no es solo político-electoral, sino que será una herramienta de lucha y organización popular”.

Después del acto, el fiscal platense Marcelo Romero actuó de oficio y radicó una denuncia. “Exceden la libertad de expresión para meterse de lleno en el terreno de la ilegalidad”, explicó el funcionario.

El juicio iba a comenzar el pasado 13 de mayo, pero fue postergado "por problemas de agenda tanto de la fiscalía como de la defensa del imputado".