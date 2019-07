Con 6 generadores, el Parque Eólico "Tres Picos" comenzará a generar energía limpia en agosto

El diputado Provincial Emiliano Balbín junto al Secretario de Desarrollo de la Municipalidad de Tornquist, Gonzalo Iparraguirre, recorrieron el Parque Eólico Tres Picos, que en agosto comenzara a generar energía limpia.

La construcción de los parques eólicos a la vera de la Ruta Nacional 33 continúa creciendo a buen ritmo, con un gran despliegue logístico sobre el área de trabajo.

El Parque Eólico "Tres Picos", ubicado en el kilómetro 40 de la RN 33, se encuentra cada vez más cerca de poner en funcionamiento los primeros molinos.

Las empresas visitadas fueron AES y Nordex, que se encuentran trabajando en un proyecto de desarrollo de 30 generadores de energía limpia y es el primer parque del país que utiliza columnas de cemento de industria nacional, fabricadas en la ciudad de Bahía Blanca.

"Es muy importante que quienes estamos en la función pública pero que además comunicamos y transmitimos esto que con orgullo decimos que va cambiando, veamos el proceso que significa el llegar a lograr tener estas obras en marcha" indicó Balbín .

"Uno no toma dimensión de toda esto que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires hasta que no lo ve. La logística, la cantidad de empresas que se vinculan, el estado que interactúa generando los vínculos, la cantidad de gente involucrada, el movimiento que existe en esta zona con estas obras a las que se le suman las de obras de las rutas, el asfalto en los pueblos, las cloacas, entre otras que vemos a diario, y que no son promesas, realmente nos da la pauta de que vamos por el camino indicado", detallo el diputado de la sexta sección.