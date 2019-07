Podría faltar agua en distintos barrios de la Ciudad por tareas en la Planta Potabilizadora

Lo anunció Aguas Bonaerenses por trabajos que se realizarán desde las 9. Crecen los reclamos por fallas en el servicio

Por trabajos en la Planta Potabilizadora de Punta Lara, hoy puede faltar agua en distintos sectores del casco urbano de la Ciudad.

Se desarrollarán distintos trabajos programados en la sala de bombas de agua cruda, informaron en Aguas Bonaerenses.

La empresa indicó que hoy se llevarán a cabo distintos trabajos de ajustes en la sala de bombas de agua cruda de la Planta Potabilizadora de Punta Lara, motivo por el cual el establecimiento quedará fuera de servicio a partir de las 9 de la mañana y hasta la tarde.

Las tareas se dan en el marco de la obra de Rehabilitación y Ampliación de la Planta, tras lo cual se requiere ejecutar terminaciones electromecánicas tales como secuencias de bombeos y ordenes de marcha de los equipos de bombeos, ajustando su funcionamiento para el óptimo rendimiento de los mismos.

Aclaran desde la empresa que “se verá afectado el servicio en parte del casco urbano y zona norte de la Ciudad, ya que deberán detenerse los rebombeos ubicados en el Bosque, en el Parque Saavedra, Ensenada y Berisso. Como así también los puntos alcanzados por el Acueducto Norte”.

A su vez, indicaron que “ABSA dispondrá camiones cisternas para garantizar el abastecimiento de establecimientos de salud y educativos; y para aquellos usuarios que lo requieran al 0800 999 2272”.

En tanto, “una vez puesta en marcha la Planta nuevamente se pondrán en funcionamiento los rebombeos. De advertirse turbiedad, dejar correr el agua hasta que la misma recupere su estado habitual”, agregaron.

UNA ZONA CON SERIOS PROBLEMAS DE AGUA

Desde hace 11 días la zona de 62 y 31 está sin agua. Sería por un problema en 67 y 31. “Según lo informado los operarios que atienden en el 0800 de ABSA el problema no lo están arreglando y no tienen previsto hacerlo por momento”, dijo uno de los usuarios afectados por este inconveniente.

En tanto, a pocas cuadras, otro usuario también indicó que “hace 10 días que estamos con muy poca presión de agua. Los últimos dos días estuvimos sin una gota. Nadie informa nada sobre la falla y tampoco sobre cuándo la van a reparar”.

Otro vecino de esa zona del casco urbano remarcó que “llevamos muchos días con serios problemas con el servicio. Y la situación es más angustiante aún porque en la empresa no te informan sobre si hay programado un trabajo para repararlo, o brindarte alguna asistencia alternativa hasta que se repare. No damos más con los problemas cotidianos que tenemos y los gastos que tenemos para superar esta situación que afecta a numerosas familias”.

Otros reclamos

En tanto, en 143 y 67 los usuarios aseguran que siguen “penando por la falta total de agua. Es un panorama desesperante”. Otro usuario de ese sector de Los Hornos remarcó que “crece la indignación porque Aguas Bonaerenses sigue dándonos una mínima prestación del servicio. No podemos lavar ropa, el agua no sube a los tanques , para qué pagamos si no tenemos servicio. Esto sucede en 140 de 63 a 66”.

Por otra parte, vecinos de 48 entre 123 y 124 reclamaron por aguas servidas que ingresan en al menos cinco casas y también impiden el paso peatonal. El olor nauseabundo es tremendo. Se torna irrespirable el barrio”.