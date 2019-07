Nuevo conflicto en Medicina por la falta de profesor titular en una cátedra clave

Tras la jubilación de la exdecana, Ana Lía Errecalde, que la dirigió por 15 años, no se designó a su reemplazante

| Publicado en Edición Impresa

“Discriminación”. Esa es la respuesta que encuentra la ex decana de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Ana Lía Errecalde, a “la anómala situación en la que se encuentra la Cátedra A de Citología, Histología y Embriología”, que dirigió durante 15 años. Hasta el 30 de abril pasado, cuando se jubiló y esa materia troncal del primer año quedó sin Profesor Titular.

La voz de Errecalde resonó ayer en la sesión del Consejo Directivo de Medicina, donde representantes por la mayoría del claustro de profesores leyeron ante las autoridades académicas una nota con su firma en la que expresaba su “preocupación” porque “pasaron más de dos meses y medio sin que se nombrara un Profesor Titular interino -advertía la médica-, lo que conlleva, como ustedes comprenderán, un sinnúmero de inconvenientes en la resolución de problemas administrativos y académicos que se presentan a diario, tanto de solución inmediata, como de planificación a mediano y largo plazo, que tienen repercusión en el normal funcionamiento” de la facultad.

La “acefalía” en una cátedra “con 2.500 alumnos y de dedicación exclusiva impide el corrimiento de cargos, perjudicando, por ejemplo, a un ayudante diplomado que hoy se encuentra trabajando ad honorem y no puede acceder a un cargo rentado”, escribió Errecalde.

La dilación, interpretó Errecalde en diálogo con EL DIA, “es un obstáculo para los profesores que podrían acceder a un cargo superior y no pueden hacerlo, pero también para los miles de alumnos que, producto de una decisión difícil de entender, están cursando con menos docentes”.

También, en la misiva apuntó otro perjuicio, como es que “hasta que la Cátedra no tenga un profesor titular se complica la presentación para su aprobación de las modificaciones introducidas al Centro de Antropología Forense, que ya fuera aprobado por el Consejo Directivo hace años, del que quien les escribe fuera Directora y que por motivos políticos fuera frenado. Entre otras destacadas participaciones, dicho Centro ha representado a la Facultad colaborando con la Justicia en el análisis de restos óseos en casos de lesa humanidad, situación conocida por las actuales autoridades”.

¿Por qué no se ocupa el puesto vacante en Histología? ¿Por qué en otras cátedras el reemplazo es inmediato? ¿Tiene más peso el favoritismo político hacia algunos sectores -y el desdén hacia otros- que la resolución académica? Ante las insistentes preguntas de los profesores, en el decanato de la unidad académica de 120 y 60 suelen responder que “hay pasos burocráticos que cumplir”.

Sospechas

Pero, como se dijo, ayer fue la propia Errecalde quien dejó caer la sospecha: “Cuando un profesor se da de baja, inmediatamente se nombra un interino hasta el llamado a concurso. Como ex decana conozco los tiempos burocráticos, por eso me llama poderosamente la atención que en otras cátedras, ante situaciones similares, se haya resuelto con celeridad y justo en la que dirigí yo, no”, cuestionó la ex titular de Histología.

“No sé cuáles son los motivos. ¿Serán políticos? Me cuesta entenderlo, realmente, porque es algo que nunca pasó. Pero la actitud es, cuanto menos, discriminatoria”, disparó la exdecana.

“Me cuesta entender lo que ocurre, porque nunca pasó. La actitud es, cuanto menos, discriminatoria”

Ana Lía Errecalde, exdecana de Ciencias Médicas